Η οργάνωση «Ομάδα Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων» (JNIM), που συνδέεται με την Αλ Κάιντα στη ζώνη του Σάχελ, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται πίσω από την πρωινή επίθεση ενόπλων στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νίγηρα. Από το χτύπημα έχασαν τη ζωή τους 11 στρατιωτικοί και δύο άμαχοι.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το προσκείμενο στη JNIM κανάλι Az-Zallaqa, η τζιχαντιστική οργάνωση αναφέρει πως «εξαπέλυσε επίθεση αυτοκτονίας στο διεθνές αεροδρόμιο Diori Hamani και στη γειτονική στρατιωτική βάση».

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Νίγηρα, 22 ένοπλοι σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και περίπου 20 άλλοι συνελήφθησαν.