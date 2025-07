Η CEO της πλατφόρμας X, Λίντα Γιακαρίνο, υπέβαλε την παραίτησή της, ενώ ευχαρίστησε τον Έλον Μασκ για τη συνεργασία τους.

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα που μέχρι πρότινος ήταν διευθύνουσα σύμβουλος, έγραψε τα εξής:

«Όταν ο Έλον Μασκ και εγώ μιλήσαμε για πρώτη φορά για το όραμά του για το X, ήξερα ότι θα ήταν η ευκαιρία της ζωής μου να πραγματοποιήσω την εξαιρετική αποστολή αυτής της εταιρείας. Του είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που μου εμπιστεύτηκε αυτό το έργο.

Είμαι απίστευτα περήφανη για την ομάδα του X – η ιστορική ανατροπή που πετύχαμε μαζί είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Ξεκινήσαμε από την κρίσιμη αρχική δουλειά για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των χρηστών μας – ειδικά των παιδιών – και να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη των διαφημιστών. Αυτή η ομάδα εργάστηκε ασταμάτητα, από πρωτοποριακές καινοτομίες όπως τα Community Notes και σύντομα το X Money, μέχρι την προσέλκυση εμβληματικών φωνών και περιεχομένου στην πλατφόρμα. Και τώρα, τα καλύτερα έρχονται καθώς το X περνά σε ένα νέο κεφάλαιο μαζί με το xAI.

Το X είναι πράγματι μια ψηφιακή δημόσια πλατεία για όλες τις φωνές και το ισχυρότερο πολιτιστικό σήμα στον κόσμο. Αυτό δεν θα το πετυχαίναμε ποτέ χωρίς τη στήριξη των χρηστών μας, των επιχειρηματικών συνεργατών μας και της πιο καινοτόμου ομάδας στον κόσμο.

Θα σας υποστηρίζω πάντα καθώς συνεχίζετε να αλλάζετε τον κόσμο. Όπως πάντα, θα τα λέμε στο X».

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…