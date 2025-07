Στις 13 Ιουλίου 1985, περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε πάνω από 100 χώρες, παρακολούθησαν πάνω από 20 συγκροτήματα και καλλιτέχνες, αλλά παρά το γεγονός ότι κατέκτησαν μια θέση στις χρυσές σελίδες της ιστορίας της ροκ μουσικής, οι ζωές πολλών από εκείνους που συμμετείχαν πήραν δύσκολη τροπή στα χρόνια που ακολούθησαν το θρυλικό σόου.

Καλλιτέχνες όπως οι Status Quo, οι Spandau Ballet, ο Phil Collins και ο Sting ανέβηκαν στη σκηνή του Wembley Stadium, ενώ μια ακόμα συναυλία διεξαγόταν ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφεια, συγκεντρώνοντας πάνω από 40 εκατομμύρια λίρες για την ανακούφιση από τον λιμό στην Αιθιοπία – το αντίστοιχο με 100 εκατομμύρια λίρες σήμερα.

Αυτή η Κυριακή σηματοδοτεί 40 χρόνια από το επικό γεγονός και αποτελεί μια υπενθύμιση των σπαρακτικών συνθηκών που περικύκλωσαν μερικούς από τους αστέρες στα χρόνια που ακολούθησαν…

Οργανωτής Sir Bob Geldof: Καταστροφική απώλεια συζύγου και κόρης

Η φήμη του Sir Bob Geldof εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του 1970 ως τραγουδιστής των Boomtown Rats, ενώ είναι πλέον εξίσου διάσημος για το φιλανθρωπικό του έργο.

Αλλά ο μουσικός που συνίδρυσε το Band Aid και στη συνέχεια το Live Aid έχει βιώσει περισσότερη θλίψη στη ζωή του από ό,τι οι περισσότεροι.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, σε ηλικία έξι ετών, η μητέρα του Evelyn πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία. Ήταν μόλις 41.

Το 1976, ο ροκ σταρ ξεκίνησε να βγαίνει με την παρουσιάστρια Paula Yates, που έγινε διάσημη ως οικοδέσποινα της μουσικής εκπομπής The Tube τη δεκαετία του 1980.

Μετά τη γέννηση της κόρης τους, Fifi Trixibelle, το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1986 και απέκτησε τις Peaches και Pixie.

Ωστόσο, η σχέση της Paula και του Bob άρχισε να φθείρεται λόγω της απιστίας της παρουσιάστριας.

Στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Paula» το 2023, ο τραγουδιστής Terence Trent D’Arby αποκάλυψε ότι κάποτε τον αντιμετώπισε ο Geldof στο ξενοδοχείο του στη Νέα Υόρκη, ρωτώντας τον: «πη@@@ με τη γυναίκα μου;».

Το 1995, η Paula έγινε πρωτοσέλιδο όταν άφησε τον σύζυγό της για τον Αυστραλό ροκ σταρ Michael Hutchence, τον οποίο είχε γνωρίσει την προηγούμενη χρονιά σε συνέντευξη στην εκπομπή The Big Breakfast.

Το διάσημο ζευγάρι απέκτησε την κόρη Tiger Lily Hutchence τον Ιούλιο του 1996.

Την επόμενη χρονιά, ο Michael βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Σίδνεϊ.

Ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι είχε αυτοκτονήσει ενώ ήταν σε κατάθλιψη και υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, αλλά δεν έγινε ποτέ δημόσια έρευνα.

Η Paula Yates ισχυρίστηκε ότι ο αγαπημένος της πιθανόν πέθανε κατά λάθος προσπαθώντας να αυτο-πνιγεί για σεξουαλική ευχαρίστηση, καθώς το ζευγάρι επιδιδόταν σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Το 2000, η Paula πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης στο σπίτι της στο Notting Hill. Η τετράχρονη Tiger Lily είχε πει σε μια φίλη της Paula, που τηλεφώνησε τυχαία στο σπίτι, ότι δεν μπορούσε να ξυπνήσει τη μαμά της.

Μετά τον θάνατο και των δύο γονιών της, η Tiger Lily υιοθετήθηκε επίσημα από τον πατέρα των τριών αδελφών της.

Το 2014, η δεύτερη κόρη του Sir Geldof, Peaches, πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτή που σκότωσε τη μητέρα της.

Η Peaches άφησε πίσω της δύο γιους, τον Astala και τον Phaedra, καθώς και τον σύζυγό της, Thomas Cohen.

Το βράδυ του θανάτου της, η μητέρα των δύο παιδιών φρόντιζε τον μικρότερο γιο της Phaedra, που φέρεται να έμεινε μόνος του για 17 ώρες μετά την υπερβολική δόση.

Ο ιατροδικαστής τότε είπε ότι η παρουσιάστρια, μοντέλο και δημοσιογράφος προσπαθούσε να απεξαρτηθεί και ήταν «καθαρή» πέντε μήνες πριν πεθάνει.

Ωστόσο, ο σύζυγός της, Thomas Cohen, 23χρονος μουσικός, κατέθεσε ότι είχε υποτροπιάσει και έκρυβε ηρωίνη στη σοφίτα του σπιτιού τους στο Wroxham του Kent.

Ο Detective Chief Inspector Paul Fotheringham που ηγήθηκε της έρευνας είπε στη δίκη: «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Peaches σκόπευε να αφαιρέσει τη ζωή της ή να βλάψει τον εαυτό της με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς είχε αναφερθεί ότι ήταν ευτυχισμένη και σχεδίαζε το μέλλον με τους φίλους και την οικογένειά της».

Μερικούς μήνες μετά τον θάνατο της Peaches, ο Sir Geldof είπε στη Lorraine Kelly ότι η απώλεια της κόρης του ήταν «αφόρητη» και ήθελε τα εγγόνια του να μεγαλώσουν μακριά από τη «σαπουνόπερα» της οικογένειάς τους.

Την επόμενη χρονιά, ο μουσικός παραδέχτηκε ότι «κατά το ήμισυ περίμενε» τον θάνατο της Peaches και ότι είναι «μαζί του κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας».

Phil Collins: Καταστροφικός τραυματισμός στον νωτιαίο μυελό και τρεις διαλυμένοι γάμοι

Αποτελεί τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι ο Phil Collins, ο δημιουργός μερικών από τα σπουδαιότερα ντραμ σόλο στην ιστορία, πλέον δεν μπορεί να παίξει το αγαπημένο του όργανο λόγω μεγάλου τραυματισμού στη σπονδυλική στήλη.

Το 2009, το πρώην μέλος των Genesis αποκάλυψε ότι δεν μπορεί καν να κρατήσει τις μπαγκέτες του.

Ο Phil υποβλήθηκε σε επέμβαση για να αποκαταστήσει εκτοπισμένους σπονδύλους στον αυχένα του, οι οποίοι τραυματίστηκαν όσο έπαιζε τύμπανα στην περιοδεία των Genesis το 2007.

Η επέμβαση, ωστόσο, τον άφησε χωρίς αίσθηση στα δάχτυλα και μπορούσε να κρατήσει τις μπαγκέτες μόνο αν τις έδενε στα χέρια του.

Ο 73χρονος είπε: «Μετά από 50 χρόνια που έπαιζα τύμπανα, αναγκάστηκα να σταματήσω. Οι σπόνδυλοί μου συνέθλιβαν τον νωτιαίο μυελό μου λόγω της στάσης που έπαιζα. Προέρχεται από χρόνια παιξίματος. Δεν μπορώ καν να κρατήσω τις μπαγκέτες χωρίς να πονάω, παλιότερα τις έδενα στα χέρια μου για να τα καταφέρω».

Το επόμενο έτος, ο Phil δήλωσε ότι υπέφερε από κατάθλιψη και είχε σκεφτεί ακόμα και την αυτοκτονία, αλλά τον σταμάτησε η σκέψη των παιδιών του.

Το 2017, υπεβλήθη ξανά σε χειρουργική επέμβαση στη μέση του μετά από πτώση στο μπάνιο, που του προκάλεσε μια σειρά από κινητικά προβλήματα.

Την ίδια χρονιά, αποκάλυψε ότι είναι διαβητικός τύπου 2 και είχε υποβληθεί σε θεραπεία σε υπερβαρικό θάλαμο λόγω μολυσμένου αποστήματος στο πόδι.

Πέρα από τα προβλήματα υγείας του, ο θρύλος της ροκ είχε και τρεις αποτυχημένους γάμους, ο τελευταίος εκ των οποίων κατέληξε σε πικρό και ιδιαίτερα προβεβλημένο διαζύγιο.

Η πρώην σύζυγός του, Orianne Cevey, είχε πει ότι ήταν «παγιδευμένη σε ένα χρυσό κλουβί», ενώ ο σταρ έπεσε σε κατάθλιψη λόγω αλκοόλ κατά τη διάρκεια του γάμου τους, που έληξε το 2008.

Ωστόσο, το ζευγάρι επανενώθηκε το 2016, με την Orianne να δηλώνει ότι ήταν «βαθιά και ουσιαστικά ερωτευμένοι ξανά».

Paul Young: Θάνατος της συζύγου του μετά από «μεταστατικό καρκίνο του εγκεφάλου»

Το 1987, ο τραγουδιστής του Every Time You Go Away, Paul Young, παντρεύτηκε το μοντέλο Stacey Smith αφού γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βίντεο για το Come Back And Stay.

Απέκτησαν τρία παιδιά πριν χωρίσουν το 2006. Ωστόσο, το ζευγάρι αργότερα ξαναβρήκε τον δρόμο του και ήταν μαζί όταν η Stacey πέθανε το 2018 από καρκίνο.

Ο μάνατζέρ της δήλωσε τότε: «Η Stacey Young έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, μετά από μάχη με μεταστατικό καρκίνο του εγκεφάλου».

Η Stacey είχε διαγνωστεί με καρκίνο πριν από τρία χρόνια. Μετά τον θάνατό της, ο Paul είπε: «Ήταν ένα ιδιαίτερο ανθρώπινο πλάσμα, όμορφη μέσα και έξω. Ήμασταν παντρεμένοι για περισσότερα από 30 χρόνια. Θα μου λείπει για πάντα».

George Michael: Ο θάνατος που έμεινε μυστικός για 24 ώρες

Το 2016, ο τραγουδιστής των Wham, George Michael, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Goring-on-Thames την ημέρα των Χριστουγέννων από τον σύντροφό του Fadi Fawaz.

Ωστόσο, ο κομμωτής παραδέχτηκε ότι δεν κάλεσε ασθενοφόρο για περισσότερες από 24 ώρες, επειδή ήταν σε «κατάσταση σοκ».

Ο George Michael είχε υποστεί καρδιομυοπάθεια, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

Οι γονείς του τραγουδιστή, οι οποίοι ήταν «συντετριμμένοι» από τον θάνατό του, επέλεξαν να μην γίνει δημόσια κηδεία, αλλά αντ’ αυτού πραγματοποίησαν μια ιδιωτική τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν μόνο στενοί φίλοι και συγγενείς.

Midge Ure: Αγωνία για την υγεία του εγκεφάλου του

Ο Midge Ure, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να οργανωθεί το Live Aid δίπλα στον Geldof, αποκάλυψε πέρυσι ότι έχει βλάβες στον εγκέφαλο που μπορεί να συνδέονται με σκλήρυνση κατά πλάκας (MS).

Ο 70χρονος μουσικός είπε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τον συντονισμό των χεριών του και μουδιάσματα, λέγοντας στην Daily Record:

«Στον εγκέφαλό μου βρήκαν λευκές κηλίδες. Δεν ξέρουμε τι είναι. Ελπίζουμε να μην είναι MS. Είπαν ότι θα το παρακολουθήσουν κάθε έξι μήνες για να δουν αν εξελίσσεται. Αν δεν χειροτερεύσει, είναι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Freddie Mercury: «Έκλαιγε πριν βγει στη σκηνή»

Η θρυλική εμφάνιση των Queen στο Live Aid, με επικεφαλής τον Freddie Mercury, θεωρείται από τις σπουδαιότερες live εμφανίσεις όλων των εποχών.

Τόσο σπουδαία, που πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι ήταν η τελευταία φορά που ο Freddie Mercury τραγούδησε ζωντανά με τους Queen.

(Στην πραγματικότητα, η τελευταία του εμφάνιση ήταν το 1986 στο Knebworth Park.)

Όμως, σύμφωνα με τον κιθαρίστα Brian May, ο Mercury ήταν γεμάτος συναισθήματα πριν ανέβει στη σκηνή εκείνη την ημέρα του Ιουλίου.

Ο Brian είπε στο βιβλίο «Is This The Real Life: The Untold Story of Queen»:

«Θυμάμαι ότι τον βρήκα να κάθεται μόνος του λίγο πριν από την εμφάνιση, με το πρόσωπο στα χέρια του και έκλαιγε. Έλεγε: “Δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ απλά να το κάνω”. Είπα: “Φυσικά και μπορείς. Δεν πειράζει να το νιώσεις. Είναι φυσικό”. Μετά ανέβηκε στη σκηνή και, ξαφνικά, ήταν ο Freddie Mercury. Ήταν σαν να πάτησε έναν διακόπτη και έγινε ο Freddie που όλοι γνωρίζαμε και αγαπούσαμε».

Ο Freddie Mercury διαγνώστηκε με AIDS το 1987 και ανακοίνωσε δημόσια ότι είχε την ασθένεια μόλις μία μέρα πριν πεθάνει το 1991.

Status Quo: Ο Rick Parfitt «πέθανε» για τρία λεπτά

Ο κιθαρίστας των Status Quo, Rick Parfitt, υπέστη καρδιακή ανακοπή για τρία λεπτά το 2016, αφότου αρρώστησε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Είχε μακρά ιστορία με την καρδιά του και υπέστη τουλάχιστον τρεις καρδιακές προσβολές κατά τη διάρκεια της ζωής του.

«Όταν πεθαίνεις για τρία λεπτά και ξαναγυρίζεις, όταν έχεις ξαπλώσει στο χειρουργικό τραπέζι και το χειρουργείο διαρκεί δέκα ώρες, όλο αυτό σου αλλάζει το μυαλό», είχε πει τότε.

Δυστυχώς, ο Rick πέθανε αργότερα το ίδιο έτος μετά από σοβαρή λοίμωξη που προέκυψε από έναν τραυματισμό στον ώμο του.

Spandau Ballet: Ο τραγουδιστής, Tony Hadley, παλεύει με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου

Ο Tony Hadley, που τραγούδησε τα μεγαλύτερα hits των Spandau Ballet, αποκάλυψε πέρυσι ότι έχει diverticulitis, μια οδυνηρή πάθηση που επηρεάζει το πεπτικό σύστημα.

Ο 63χρονος χρειάστηκε να ακυρώσει συναυλίες καθώς ανάρρωνε, λέγοντας:

«Πονούσα πραγματικά. Έχω diverticulitis. Δεν θα το ευχόμουν ούτε στον χειρότερο εχθρό μου».