Ο Έλον Μασκ πρόκειται να παρατηθεί από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας την υπηρεσία DOGE που ιδρύθηκε για χάρη του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, ο Μασκ θα παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες από επικεφαλής της υπηρεσίας, που συγκροτήθηκε με στόχο τη δραστική περικοπή των κρατικών δαπανών.

Ο Τραμπ φέρεται να είναι ενήμερος, ενώ σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους υπονόησε ότι ανέμενε τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

«Θεωρώ ότι ο Μασκ είναι καταπληκτικός, αλλά πιστεύω επίσης ότι έχει να διευθύνει μια μεγάλη εταιρεία και ως εκ τούτου κάποια στιγμή θα επιστρέψει… Θέλει να επιστρέψει. Εγώ θα τον κρατούσα για όσο διάστημα θα μπορούσα να το κάνω», είπε σχετικά.

Reporter: Is DOGE going keep operating even without Elon Musk?



Trump: I can't tell you that. I will say this a lot of the people working with doge are the secretaries, the heads of the various agencies, and they've learned a lot. And they're dealing with the doge people. I think…