Σε νέα, ανησυχητική καμπή μπαίνει η πολιτική ζωή της Τουρκίας, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εντείνει τις προσπάθειές του για τη διάλυση της κεμαλικής κληρονομιάς και τον απόλυτο έλεγχο της εξουσίας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico «η πρόσφατη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, έρχεται να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις όσων βλέπουν μια πλήρη στροφή προς τον αυταρχισμό».

Erdoğan seizes geopolitical moment to snuff out democratic opposition The Turkish president has chosen to bury the legacy of Mustafa Kemal Atatürk, the secular founder of the Republic of Turkey.⁰ https://t.co/0mzmH9WPPx pic.twitter.com/8m9EwT318q

Ο Ιμάμογλου, από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα της αντιπολίτευσης και εν δυνάμει προεδρικός υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του κόμματος που ίδρυσε ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών λίγες μέρες πριν από την εσωκομματική εκλογή στην οποία αναμένεται να επικρατήσει.

Η σύλληψή του ήρθε αμέσως μετά την αφαίρεση του πανεπιστημιακού του τίτλου – μια κίνηση που σκοπό είχε να τον αποκλείσει από τις μελλοντικές προεδρικές εκλογές, καθώς η τουρκική νομοθεσία απαιτεί πανεπιστημιακό πτυχίο για τους υποψηφίους. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει φαβορί για να ηγηθεί της αντιπολίτευσης απέναντι στον Ερντογάν.

Καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει το σπίτι του, ο Ιμάμογλου έστειλε μήνυμα στους υποστηρικτές του μέσω βίντεο: «Αντιμετωπίζουμε την τυραννία, αλλά δεν θα αποθαρρυνθώ», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 106 ακόμα προσώπων, μεταξύ των οποίων στελέχη του CHP. Ο χρονισμός των ενεργειών αυτών προβληματίζει, καθώς οι προεδρικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2028 – αν και φήμες αναφέρουν πιθανή επίσπευσή τους.

Η συγγραφέας Γκιονούλ Τολ, ειδική στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές του Ερντογάν, εκτιμά ότι η πολιτική αυτή κλιμάκωση δεν είναι τυχαία: «Ο Ερντογάν αισθάνεται ενισχυμένος από τη διεθνή στροφή προς τον αυταρχισμό. Θεωρεί πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αντιδημοκρατικές πρακτικές του Ντόναλντ Τραμπ έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός διεθνούς κλίματος όπου οι αυταρχικοί ηγέτες αισθάνονται ελεύθεροι να καταπνίγουν τη διαφωνία χωρίς συνέπειες.

Erdoğan — whom Trump has called “a hell of a leader” — just locked up his main political rival as he continues to push Turkey towards full-blown autocracy.



We cannot turn a blind eye as dictatorial rulers subvert democracy around the world. https://t.co/5OKwfTRsSG pic.twitter.com/rG8HdNxhfd