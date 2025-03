Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο στο οποίο ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο, αντιδρά έντονα σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά τη στάση του αμερικανού προέδρου όσον αφορά τους δασμούς που επιβάλλει σε ξένες χώρες.

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος του βρετανικού Sky News Μαρκ Στόουν ρώτησε τον Ναβάρο για την αμφιταλαντευόμενη στάση του Τραμπ σε αυτό το ζήτημα, με τον σύμβουλό του να απαντάει: «Σταματήστε αυτή τη βλακεία».

«Αλλά ο πρόεδρος φαίνεται να αλλάζει γνώμη κάθε ώρα αυτή τη στιγμή» απάντησε ο Στόουν, προτού ρωτήσει τον Ναβάρο γιατί το κάνει αυτό.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε, όταν ο δημοσιογράφος υπογράμμισε τις επιπτώσεις των πολιτικών αυτών στα Χρηματιστήρια, με τον Ναβάρο να απαντά: «Είναι μια διαπραγμάτευση, φίλε μου».

«Η πολιτική δεν περιλαμβάνει εξαιρέσεις ή αποκλεισμούς» τόνισε ο Ναβάρο, προσθέτοντας ότι τυχόν αλλαγές εξαρτώνται αποκλειστικά από τη βούληση του προέδρου.

Per @joeygarrison: "A testy exchange between Peter Navarro and a Sky News reporter over tariff policy. Navarro was annoyed with how closely the reporter was filming with his phone."



