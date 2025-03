Εξοργισμένοι από την πολιτική του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και τις απόψεις του για την Ουκρανία, οι Σκανδιναβοί είναι έτοιμοι να μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά προϊόντα.

«Φυσικά είναι πολύ δύσκολο να μποϊκοτάρετε με συγκροτημένο, γρήγορο και σταθερό τρόπο τα προϊόντα των ΗΠΑ, αλλά αν παρ’ όλα αυτά θέλετε να κάνετε κάτι και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε, εδώ είναι μια μικρή βοήθεια», έγραψε η 58χρονη Αγκνέτα Γκότμπεργκ Χένρικσον στο Facebook.

Την ανάρτησή της συνοδεύει με έναν κατάλογο: στην αριστερή στήλη οι αμερικανικές μάρκες, παγκοσμίως γνωστές, είναι τοποθετημένες σε κατηγορίες, στη δεξιά στήλη σουηδικές ή ευρωπαϊκές εναλλακτικές, αλλά με κάποια προβλήματα.

Έχετε όρεξη για KFC; Προτιμήστε «ψητό κοτόπουλο από εστιατόρια της γειτονιάς σας».

Είστε έτοιμοι να αγοράσετε Tesla; Προτιμήστε ένα Peugeot που κατασκευάζεται στη Γαλλία, προτείνει η Αγκνέτα, αν και ξεχνά ότι ο όμιλος Stellantis στον οποίο ανήκει είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Θέλετε παπούτσια Nike; Προτιμήστε Salomon, της φινλανδικής εταιρείας Amer Sports, η οποία όμως είναι επίσης εισηγμένη στη Νέα Υόρκη.

Το να γυρίσει κάποιος την πλάτη στους αμερικανικούς κολοσσούς είναι μια μεγάλη πρόκληση, με τόσες πολλές μάρκες που βρίσκονται παντού.

Εδώ και μία εβδομάδα η Γκότμπεργκ Χένρικσον αποφεύγει να ξοδέψει έστω και ένα σεντ σε αμερικανικά προϊόντα. Παραδέχεται όμως ότι είναι δύσκολο, κυρίως όταν πρόκειται για προϊόντα τεχνολογίας.

«Είναι λίγο ειρωνικό διότι αυτή η ομάδα (που καλεί σε μποϊκοτάζ) είναι κυρίως ενεργή στο Facebook. Θα θέλαμε πραγματικά να το μποϊκοτάρουμε», αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε μια εναλλακτική, εξήγησε.

Η υποστήριξη προς την Ουκρανία είναι μεγάλη στη Σουηδία και η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της σουηδικής κυβέρνησης.

Calls for boycotting US products spread in northern Europehttps://t.co/Ykx4I0gPnv