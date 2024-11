Πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο θάνατος του αστέρα του ρωσικού μπαλέτου, Βλαντιμίρ Σκλιάροφ, ο οποίος έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο κτηρίου το περασμένο Σάββατο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ο Βλαντιμίρ Σκλιάροφ, πατέρας δύο παιδιών, είχε ασκήσει δημόσια κριτική στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν αρχικά την πτώση του διάσημου χορευτή ως ατύχημα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στα παυσίπονα που έπαιρνε πριν από μια πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση που θα έκανε στη σπονδυλική του στήλη.

Russian ballet dancer who criticized Putin’s invasion of Ukraine falls 60ft to his death https://t.co/9EdYamk5H3 pic.twitter.com/BV4WPdKrYB