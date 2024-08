Σκληρές είναι και σήμερα οι μάχες στην περιφέρεια του Κουρσκ, με τους Ουκρανούς να επιχειρούν συνεχείς βομβαρδισμούς σε πόλεις και χωριά και τη ρωσική αεράμυνα να προσπαθει να αμυνθεί.

Οπως επισημαίνουν διεθνείς παρατηρηρητές, φαίνεται ότι η ουκρανική επίθεση έχει σαφή στόχο το πυρηνικό εργοστάσιο στο Κουρσκ, από το οποίο οι ουκρανοί απέχουν 40χλμ.

Το Ρώσικο Υπουργείο Άμυνας σε επίσημη ενημέρωση έκανε λόγο για «κάποιες ομάδες που επιχείρησαν να παρενοχλήσουν τα σύνορα», όμως στο πεδίο αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για επίθεση μεγάλων επίλεκτων ουκρανικών μονάδων, 10.000-15.000 ανδρών, που σχεδιάστηκε και καθοδηγείται από αμερικανούς, βρετανούς κι άλλους νατοϊκούς αξιωματικούς.

Η ουσία είναι ότι οι ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών πιάστηκαν στον ύπνο, κάτι που εξηγεί τη φανερή δυσαρέσκεια του Βλαντιμίρ Πούτιν, στη συνεδρίαση του Ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Όπως μάλιστα επισημαίνουν ανεξάρτητοι αναλυτές, ο ρώσος πρόεδρος «μιλάει με τους λάθος ανθρώπους. Ο Πούτιν συνεχίζει να συνδιαλέγεται με μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη Μόσχα. Μια δεύτερη τέτοια ανούσια συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Κάθε ένα από αυτά τα κενά κοστούμια θα πρέπει να αντικατασταθεί από διοικητές στο πεδίο».

Σήμερα, το Ρώσικο επιτελείο μετέφερε επειγόντως Τσετσένους μαχητές στην περιοχή του Κουρσκ μαζί με μονάδες της Wagner, και διοικητή τον στρατηγό Απτί Αλαουντίνοφ με στόχο να απωθήσουν την ουκρανική επίθεση, η οποία αποδεικνύεται πολύ σοβαρότερα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί από τις ρώσους διοικητές.

Ήδη, τα πρώτα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την περιοχή, καταγράφουν μεγάλες ρωσικές απώλειες, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν στην νοτιοδυτική περιοχή Κουρσκ με τακτικό στρατό και ειδικές δυνάμεις, με το Κρεμλίνο να απαντά κηρύσσοντας χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης «ομοσπονδιακής κλίμακας».

Οι πολεμικοί ανταποκριτές που βρίσκονται στα μέτωπα αναφέρουν ότι για δεύτερη μέρα τα πράγματα είναι δύσκολα για τις Ρωσικές δυνάμεις με τους Ουκρανούς να έχουν προχωρήσει σε μια ζώνη βάθους 15-22 χλμ και πλάτους 25χλμ.

Μάλιστα αυτή την ώρα οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από τα 40 χλμ από τον Πυρηνικό Σταθμό του Κούρσκ.

Έντεκα χωριά και η πολιτεία της Σούτζα έχουν καταληφθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις ενώ άλλοι 26 οικισμοί εκκενώθηκαν ήδη από τους Ρώσους κατοίκους τους.

Την ίδια στιγμη αναφέρονται απώλειες οπλισμού, συλλήψεις αιχμαλώτων ενώ υπάρχουν μαρτυρίες για εκτελέσεις αμάχων που δεν έχουν διασταυρωθεί.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναφέρθηκε εμμέσως χθες στην εισβολή επί ρωσικού εδάφους, σχολιάζοντας ότι «αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τις τελευταίες τρεις ημέρες», για να συμπληρώσει πως «πρέπει να επιστρέψουμε την ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους μας που παραμένουν στη ρωσική αιχμαλωσία».

Η επιτυχημένη -μέχρι τώρα- επιχείρηση μετά από δύο και πλέον χρόνια σύγκρουσης, τονώνει την αυτοπεποίθηση όχι μόνο όσων μάχονται εκ του συστάδην, αλλά και εκείνων που εργάζονται για την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας στο διπλωματικό πεδίο.

«Κλειδί» οι Προεδρικές εκλογές

Πάντως, η σπουδή των Ουκρανών να εφορμήσουν στο ρωσικό έδαφος, επιτιθέμενοι στις ρωσικές δυνάμεις μαρτυρά την ανάγκη του Κιέβου να δημιουργήσει «δεδικασμένα» πριν την εκλογή νέου/νέας Προέδρου των ΗΠΑ τον ερχόμενο Νοέμβριο, καθώς ουδείς μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα της λαϊκής ετυμηγορίας, αλλά και το μέγεθος της αμερικανικής στήριξης στην Ουκρανία στο εξής, απόντος του Τζο Μπάιντεν.

Ιδίως, όταν για πρώτη φορά η Ρωσία εμφανίζεται διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το να μετάσχει στην επόμενη ειρηνευτική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί από την Ουκρανία και τους συμμάχους της.

Αιφνιδιασμένοι από τις εξελίξεις, πάντως, οι κάτοικοι του Κουρσκ απευθύνθηκαν μέσω βίντεο προς το Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν ζητώντας τη βοήθειά του, ενώ ισχυρίστηκαν ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεν έχει πλήρη πληροφόρηση για την κατάσταση επί τόπου και πως οι δηλώσεις του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ότι τα πράγματα είναι υπό έλεγχο, είναι αναληθή.