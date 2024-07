Σαν σήμερα, στις 24 Ιουλίου 1980, ο κόσμος της κωμωδίας έχασε έναν από τους πιο λαμπρούς αστέρες του, τον Πίτερ Σέλερς. Γνωστός για το αστείρευτο ταλέντο του και την ικανότητά του να μεταμορφώνεται σε οποιονδήποτε χαρακτήρα, ο Σέλερς άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον κινηματογράφο.

Ο Πίτερ Σέλερς έγινε ευρέως γνωστός με τον ρόλο του ως Επιθεωρητής Ζακ Κλουζώ στη σειρά ταινιών «Ροζ Πάνθηρας». Οι αδέξιες περιπέτειες του Κλουζώ, η μοναδική προσέγγιση του Σέλερς στο ρόλο και την κωμωδία γενικότερα και η εκπληκτική του ικανότητα να προκαλεί γέλιο με τις κινήσεις ή τις φράσεις και τον τρόπο ομιλίας του, έκαναν τον χαρακτήρα έναν από τους πιο αγαπημένους στην ιστορία του κινηματογράφου.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η ερμηνεία του στην επική ταινία «Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Ο Σέλερς υποδύθηκε τρεις διαφορετικούς ρόλους – τον Dr. Strangelove, τον Πρόεδρο Μέριν και τον Βρετανό αξιωματικό Λάιονς Μάντρεϊκ – με τέτοια δεξιοτεχνία που ο κάθε χαρακτήρας έμοιαζε να έχει δική του, ξεχωριστή ζωή.

Παρά το ταλέντο και την επιτυχία του, ο Πίτερ Σέλερς είχε ιδιότροπο χαρακτήρα. Ήταν συχνά δύσκολος συνεργάτης, με μαρτυρίες να τον περιγράφουν ως εκκεντρικό και απαιτητικό. Μάλιστα, φημολογείται ότι συχνά χρησιμοποιούσε ένα μέντιουμ για να παίρνει αποφάσεις και να καθοδηγεί τη ζωή του.

Ο Σέλερς ήταν επίσης ένας άνθρωπος γεμάτος αντιθέσεις. Παρόλο που έφερνε τόσο γέλιο και χαρά στους θεατές, στην προσωπική του ζωή πάλευε με ανασφάλειες και δυσκολίες. Ωστόσο, το κληροδότημά του παραμένει ζωντανό, με τις ταινίες του να συνεχίζουν να διασκεδάζουν και να εμπνέουν νέες γενιές.

Η συνεισφορά του Πίτερ Σέλερς στην κωμωδία είναι αδιαμφισβήτητη, και η απώλειά του αποτελεί μια μεγάλη απώλεια για τον κόσμο του θεάματος. Σήμερα, θυμόμαστε και τιμούμε έναν από τους μεγαλύτερους κωμικούς όλων των εποχών, έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στις καρδιές μας.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο από το Νewsbeast

1908: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σωριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις.

1909: Ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως «Φεντερασιόν».

1911: Αμερικανοί αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν το Μάτσου Πίτσου.

1923: Υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάνης, με την οποία τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία χαράσσονται στα σημερινά τους όρια. Με το άρθρο 20 η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία και παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε αυτήν.

O σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ συνομιλεί με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον κατά τη διάσημη «Συζήτηση Κουζίνας» (24 Ιουλίου 1959)

1959: Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον ενόσω ξεναγείται στην Αμερικανική Εθνική Έκθεση στη Μόσχα, συναντά τον Νικήτα Χρουστσόφ, με τον οποίο ανταλλάσσουν απόψεις για τα οφέλη του κομμουνισμού και του καπιταλισμού. Φόντο αποτελεί το σκηνικό μιας κουζίνας, που θα δώσει και το όνομα στην ιστορική συνάντηση, η οποία θα μείνει γνωστή ως η «αντιπαράθεση της κουζίνας» («kitchen debate»).

1967: Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στον Καναδά, ο Γάλλος πρόεδρος, Σαρλ ντε Γκολ, δηλώνει σε ένα πλήθος πάνω των 100.000 ατόμων στο Μόντρεαλ «Vive le Québec libre!» («Ζήτω το ελεύθερο Κεμπέκ!»). Η δήλωση, η οποία ερμηνεύεται ως υποστήριξη της ανεξαρτησίας του Κεμπέκ, ενθουσιάζει πολλούς κατοίκους της περιοχής, αλλά εξοργίζει την καναδική κυβέρνηση και πολλούς Αγγλοκαναδούς.

1969: Τα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού υποδέχονται το διαστημόπλοιο «Apollo 11», το οποίο με επιβάτες τους πρώτους αστροναύτες που πάτησαν στο φεγγάρι, επιστρέφει με ασφάλεια στη Γη.

1974: Καταρρέει η δικτατορία και αποφασίζεται ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που βρίσκεται στο Παρίσι. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Ζισκάρ ντ’ Εσταίν, τού διαθέτει το προσωπικό του αεροσκάφος για την άμεση επιστροφή του. Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χιλιάδες λαού υποδέχονται στις 2 π.μ. τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και στις 4:15 π.μ. ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φαίδωνα Γκιζίκη. Η μεταπολίτευση είναι γεγονός.

1982: Καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας, με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

2008: Ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη αφρικανίδα μετανάστρια Καντίντζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση.

2021: Η Επιτροπή Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς απορρίπτει τις εκκλήσεις της UNESCO να καταχωρίσει τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς «σε κίνδυνο» λόγω των επιπτώσεων της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της οξίνισης των ωκεανών.

Γεννήσεις

1783 – Σιμόν Μπολίβαρ, Βενεζουελανός ηγέτης

1897 – Αμέλια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος και συγγραφέας

1969 – Τζένιφερ Λόπεζ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

1970 – Έλλη Κοκκίνου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1970 – Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Έλληνας ηθοποιός

1983 – Ντανιέλε Ντε Ρόσι, Ιταλός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

1879 – Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, έλληνας ποιητής και πολιτικός.

1901 – Ανδρέας Λασκαράτος, έλληνας ποιητής και συγγραφέας.

1980 – Πίτερ Σέλερς, βρετανός κωμικός ηθοποιός.

2005 – Ρίτσαρντ Ντολ, βρετανός επιδημιολόγος, ο πρώτος επιστήμονας που συνέδεσε το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων.

2008 – Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, ελληνίδα ιδρύτρια μουσείου.

2017 – Ζωή Φυτούση, ελληνίδα ηθοποιός