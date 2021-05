Το δικό της video game θα αποκτήσει η επιτυχημένη σειρά κινουμένων σχεδίων Πέππα το Γουρουνάκι.

Το My Friend Peppa Pig αναπτύσσεται από την Outright Games σε συνεργασία με την Hasbro.

Ο τίτλος θα δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να βιώσουν μια νέα περιπέτεια στο σύμπαν της Πέππα, δημιουργώντας τον δικό τους χαρακτήρα. Μάλιστα, θα μπορούν να επισκεφτούν λατρεμένα σκηνικά από τη σειρά, όπως είναι η παραλία ή το σπίτι της Πέππα.

Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι τα εξής:

BUILD YOUR CHARACTER – Choose and dress your avatar

PLAY WITH PEPPA – Learn and adventure with your new friend

EXPLORE HER WORLD – Visit the beach, the Forest, Potato City and beyond

MAKE FRIENDS – Your favorite Peppa Pig characters want to meet you

GET CREATIVE – Young players star in their own unique story

To My Friend Peppa Pig αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου του 2021 για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Nintendo Switch, PS4, Xbox One και Xbox Series X|S.

Δείτε το trailer: