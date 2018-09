«Γκουρού» της μόδας ο πρώτος τουρίστας του διαστήματος με την Space X του Έλον Μασκ

Ο 42χρονος Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος και «γκουρού» της μόδας Γιουσάκα Μαεζάβα, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ρούχων ZoZo, θα είναι ο πρώτος διαστημικός τουρίστας που συμφώνησε να ταξιδέψει γύρω από τη Σελήνη με την ιδιωτική εταιρεία Space Χ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξη μαζί με τον Έλον Μασκ.

Μάλιστα, όπως είπε ο Μαεζάβα, σχεδιάζει να πάρει μαζί του στο ταξίδι έξι έως οκτώ καλλιτέχνες. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, το πρώτο ταξίδι με το νέο γιγάντιο πύραυλο BFR Space X θα γίνει το 2023. Ο Μασκ επαίνεσε τον Μαεζάβα, λέγοντας ότι «είναι πολύ γενναίος που θα κάνει κάτι τέτοιο».

Μέχρι σήμερα μόνο 24 άνθρωποι -όλοι Αμερικανοί- έχουν επισκεφθεί το φεγγάρι, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA). Οι τελευταίοι ήσαν οι αστροναύτες της αποστολής «Απόλλων 17» το 1972. Το τελευταίο ταξίδι διαστημικού τουρίστα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) με ρωσικό «Σογιούζ» είχε γίνει το 2009, καθώς η Ρωσία διέκοψε το πρόγραμμα διαστημικού τουρισμού το 2010.

Ο μικρόσωμος Μαεζάβα, ο οποίος υπήρξε ντράμερ σε συγκρότημα πανκ ροκ μουσικής, είναι μανιώδης συλλέκτης έργων τέχνης και διάσημος στη χώρα του για τα πανάκριβα και γρήγορα σπορ αυτοκίνητά του, θεωρείται ο 18ος πλουσιότερος Ιάπωνας. Η Space X δεν αποκάλυψε πόσο θα κοστίσει στον Μαεζάβα το ταξίδι, αλλά σίγουρα δεν θα είναι λίγα τα χρήματα.

Θα χρειασθούν περίπου τρεις μέρες για να φθάσει ο Μαεζάβα στο φεγγάρι, το οποίο βρίσκεται σε μέση απόσταση 384.400 χιλιομέτρων από τη Γη, έναντι μόνο 400 χιλιομέτρων του ISS. Όμως απλώς θα κάνει μια περιφορά γύρω του, χωρίς να προσεληνωθεί.

Ο υπό κατασκευή πύραυλος Big Falcon Rocket (BFR), ύψους 106 και διαμέτρου εννέα μέτρων, θα μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 επιβάτες σε ταξίδια στη Σελήνη αλλά και πιο μακριά, στον 'Αρη, καθώς επίσης φορτία βάρους 150 τόνων, περισσότερα από τον πύραυλο «Κρόνο 5» που χρησιμοποιήθηκε για τις αποστολές «Απόλλων».

