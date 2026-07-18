Ο Λουίς Ντε λα Φουέντε εμφανίστηκε αισιόδοξος στην συνέντευξη Τύπου παραμονή του τελικού του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή.

Ο τεχνικός της Ισπανίας, αναφέρθηκε στην σημασία που έχει να βρίσκεται εκεί η ομάδα του, στον Λιονέλ Μέσι, αλλά και στον Ντελ Μπόσκε αποκαλύπτοντας πως ζήτησε την συμβουλή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντε λα Φουέντε:

«Το να βρίσκεσαι σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι από μόνο του μια τεράστια τιμή. Όμως, βρισκόμαστε εδώ για να νικήσουμε. Περιμένουμε έναν σπουδαίο αγώνα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα και πιστεύω ότι το κοινό θα απολαύσει ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό θέαμα. Πρόκειται για δύο σύνολα με πολλές ομοιότητες, που θα προσπαθήσουν να επιβάλουν το δικό τους παιχνίδι».

Για την κατάσταση του Γιαμάλ ενόψει του τελικού είπε: «Ο Γιαμάλ είναι καλά, βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα, όπως έκανε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά»

Στην συνέχεια ο Ντε λα Φουέντε μοιράστηκε και μια προσωπική ανάμνηση με τον Μέσι: «Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια προπονούσα τις ομάδες υποδομής της Σεβίλλης. Μου είχαν πει να προσέξω έναν πιτσιρικά που λεγόταν Μέσι.

Έβαλα έναν παίκτη να τον μαρκάρει, αλλά όταν εκείνος δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 70ό λεπτό, αναγκάστηκα να αλλάξω τα πλάνα μου. Ο Μέσι εκμεταλλεύτηκε τον χώρο και πέτυχε τέσσερα γκολ μέσα σε ένα τέταρτο. Ήταν μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται».

Ξεκαθάρισε πάντως για τον Μέσι πως: «Δεν θα τον μαρκάρουμε με άλογα. Όμως είναι αυτονόητο πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Παραμένει ένας ποδοσφαιριστής-πρότυπο, όχι μόνο για όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, αλλά και για τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό του».

Για τον Βιθέντε ντελ Μπόσκε, που οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010 είπε: «Ο Ντελ Μπόσκε έχει ζήσει αυτές τις στιγμές και αποτελεί έναν σοφό άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει καλύτερος για να σου δώσει συμβουλές πριν από έναν τόσο μεγάλο αγώνα».

Τέλος, χαρακτήρισε τον Λιονέλ Σκαλόνι όχι μόνο συνάδελφο αλλά και φίλο: «Έχουμε πολλά κοινά. Πιστεύω ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες και μια κοινή ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Ίσως γι΄ αυτό οι δύο ομάδες παρουσιάζουν τόσες ομοιότητες στον τρόπο που αγωνίζονται και στον χαρακτήρα που βγάζουν μέσα στο γήπεδο».