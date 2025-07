Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, με τον Κροάτη να ανακοινώνεται από την Κοπεγχάγη!

«Τρία χρόνια, 139 αγώνες, 49 clean sheets, αμέτρητες στιγμές, κρίσιμες αποκρούσεις, Πρωταθλητής Ελλάδας.

Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι έφτασε το καλοκαίρι του 2022 ως ένας νεαρός, πολλά υποσχόμενος τερματοφύλακας και φεύγει ως πρωταθλητής και διεθνής.

Ντομ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις προσφέρει στην ομάδα. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!

Μια φορά ΠΑΟΚ, πάντα ΠΑΟΚ».

Three years, 139 games, 49 clean sheets, countless moments, crucial saves, Greek Champion.



Dominik Kotarski arrived in the summer of 2022 as a young, promising goalkeeper and leaves as a champion and an international.



Dom, thank you for everything you’ve offered to the team. We… pic.twitter.com/UeqtdUgYc3