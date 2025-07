Το ενδιαφέρον της Στουτγάρδης για τον Κωνσταντέλια, αλλά και η γερμανική αισιοδοξία για την έκβαση της υπόθεσης, δίνει τον τόνο για τις επόμενες ημέρες στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ.

Με ανάρτησή του, ο γνωστός Γερμανός δημοσιογράφος του Sky Sport, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, αναφέρθηκε ξανά στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες, τονίζοντας ότι οι Γερμανοί θεωρούν πως η συμφωνία μπορεί να κλείσει εντός των επόμενων 1-2 εβδομάδων.

«Η Στουτγκάρδη εμφανίζεται αισιόδοξη πως θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια μέσα στις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ είναι σε εξέλιξη και η υπόθεση παραμένει ενεργή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πλέτενμπεργκ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επιμονή του γερμανικού συλλόγου.

🚨⚪️🔴 VfB Stuttgart are very optimistic about completing the deal for Giannis Konstantelias within the next 1-2 weeks.



Negotiations with PAOK Thessaloniki are ongoing. Deal on.@SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/RRAtj0sM9m