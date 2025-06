Ο Ματίας Λεσόρ τοποθετήθηκε για τα συνθήματα κατά της Τουρκίας που ακούστηκαν στο πρόσφατο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και είχαν αποδέκτη τον προπονητή των «πράσινων» Εργκίν Αταμάν.

Ο Γάλλος σέντερ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε τα εξής:

«Πώς μπορείτε να λέτε γ… την Τουρκία, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ήσασταν πιο Τούρκοι και από τους οπαδούς της Φενέρ; Νόμιζα πως ήσασταν cool».

How you say fuck turkey but last week you was more Turkish then fener fans 😂😂😂😂😂😂 I thought yall was cool