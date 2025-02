Com possível venda de Otávio ao Fluminense, Atlético-MG tem Wilian Arão no radar.

O volante ex-Flamengo tem contrato com o Panathinaikos até o meio do ano, porém, como não deve renovar, a diretoria do Galo estaria disposta a tentar uma vinda imediata.



