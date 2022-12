Η εφημερίδα «Τα Νέα» ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να προτείνει για τις εορταστικές μέρες πέντε αγαπημένα του βιβλία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής «αποκάλυψε» μέσα από τους συγκεκριμένους τίτλους την αγάπη του για την Ιστορία και την ανθρωπολογία. Κάτι εξάλλου που αποτελούσε πάντα το κίνητρο για τα ταξίδια του.

Shake hands with the devil – the failure of humanity in Rwanda του Romeo Dallaire: Η γενοκτονία στη Ρουάντα ήταν η τελευταία του 20ου αιώνα. Στο βιβλίο αυτό ο Romeo Dalaire, Καναδός στρατιωτικός που βρέθηκε στη Ρουάντα και παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα περιγράφει την αδυναμία των Ηνωμένων Εθνών να αποτρέψουν τα αιματηρά γεγονότα. Το βιβλίο παραμένει επίκαιρο καθώς την περασμένη χρονιά γίναμε μάρτυρες της αδυναμίας της διεθνούς κοινότητας να αποτρέψει έναν αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη με την παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και την ανθρωπιστική καταστροφή που προκάλεσε.

Μαγεία, επιστήμη και θρησκεία – ο μύθος στην πρωτόγονη ψυχολογία του Bronislaw Malinowski: Ο Malinowski στο βιβλίο του αξιοποιώντας την εμπειρία από την παρακολούθηση των λαών των νησιών Trobriand παρουσιάζει μία ολιστική προσέγγιση για το πως η μαγεία, η ιεροτελεστία και οι μύθοι κάθε κοινωνίας μπορεί να επηρεάζουν τις κοινωνικές σχέσεις.

Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974 του Αλέξη Παπαχελά: Με το βιβλίο του ο Αλέξης Παπαχελάς ρίχνει φως σε μία μαύρη πτυχή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου.

Patagonia Express του Luis Sepulveda: Μία λογοτεχνική αυτοβιογραφία του Χιλιανού συγγραφέα και δημοσιογράφου Luis Sepulveda από τις φυλακές του καθεστώτος Πινοσέτ και την περιήγησή του στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ο Sepulveda ήταν δυστυχώς από τα πρώτα θύματα του Covid στην Ισπανία.

Σημειωματάριο ιδεών του Θανάση Γιαλκέτση: Συλλογή από τα άρθρα του Θανάση Γιαλκέτση, που δημοσιεύτηκαν στην Ελευθεροτυπία την περίοδο 1993 -2010 οπότε και συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές, που επαναπροσδιορίζουν τους όρους της θεωρητικής και πολιτικής συζήτησης.