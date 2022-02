FM @NikosDendias met w/ outgoing #Pakistan Amb. Mohammad Nadeem Khan at @GreeceMFA to wish him farewell upon completion of his tenure in #Greece & discuss 🇬🇷🇵🇰 relations



Αποχαιρετιστήρια συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με απερχόμενο Πρέσβη Πακιστάν -στο επίκεντρο οι σχέσεις 🇬🇷-🇵🇰 pic.twitter.com/beYm6WoS37