Εξελίξεις στη Λιβύη και κορονοϊός στο επίκεντρο συζητήσεων Δένδια-Μπουκάντουμ

Οι εξελίξεις στη Λιβύη και η αντιμετώπιση της πανδημίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Αλγερινό ομόλογό του, Σάμπρι Μπουκάντουμ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Τηλεφωνική συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ομόλογο Αλγερίας S.Boukadoum –εξελίξεις στη Λιβύη & αντιμετώπιση πανδημίας στο επίκεντρο» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

During phone conversation with #Algeria FM S.Boukadoum, we exchanged views on developments in #Libya & fight against #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/PH7Ln9ocFb

