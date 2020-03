Σκληρή απάντηση του ΥΠΕΞ στον Τσαβούσογλου: Καλό είναι στη διπλωματία να βασίζεσαι σε πραγματικά γεγονότα

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε την Πέμπτη (05/03) ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε πως η Ελλάδα πυροβολεί σε στεριά και θάλασσα τους πρόσφυγες. Αυτό προκάλεσε την απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

«To να βασίζεσαι σε πραγματικά γεγονότα αντί σε ψευδείς ειδήσεις είναι πάντοτε καλό στη διπλωματία. Όπως είναι και η ψυχραιμία», σημείωσε το ΥΠΕΞ απευθυνόμενο στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο Twitter.

Being based on true facts rather than on fake news is always good in the workings of diplomacy. As is composure.

