Δυνατές στιγμές και συγκινήσεις υπόσχεται η ζώνη Sunday Premiere της Nova αυτή την Κυριακή 24 Μαρτίου (22:00) στο Novacinema1 με τη δραματική κομεντί «Are You There God? It’s Me, Margaret» («Θεέ Μου, Είσαι Εκεί;» 2023, διάρκειας 103’)!

Στην τρυφερή ηλικία των 11, η Μάργκαρετ μετακομίζει και, καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα περιοχή αλλά και στη νέα φάση της εφηβείας, βρίσκει στήριγμα στη μητέρα και στη γιαγιά της. Η συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 24/3 (22:00) στο Novacinema1!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.