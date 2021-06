Ο Μάιος έφτασε στο τέλος του και οι τηλεοπτικοί σταθμοί πήγαν στο… ταμείο για να συγκεντρώσουν τα νούμερα τηλεθέασης.

Ο πίνακας τηλεθέασης «μίλησε» και για τον ΣΚΑΪ και τις ψυχαγωγικές εκπομπές του σταθμού. Αναλυτικά: Το Survivor κατέγραψε υψηλές πτήσεις για έναν ακόμη μήνα, τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο κοινό 18-54, με ποσοστά 28,5% και 28,1% αντίστοιχα.

Το «Καλό Μεσημεράκι» συγκέντρωσε στο σύνολο κοινού το 17,5% και στο κοινό ηλικίας 18-54 το 19,4%. Το Love It με την Ιωάννα Μαλέσκου στο σύνολο κοινού συγκέντρωσε ποσοστό 16,2% ενώ κάθε απόγευμα, οι γυναίκες 18-34 παρακολουθούν Super Makeover με τη Δούκισσα Νομικού σε ποσοστό 20,1% και αμέσως μετά House Of Fame La Academia με ποσοστό 20,7%. Το ίδιο κοινό γυναικών παρακολούθησε τα βράδια της Παρασκευής και το Live Concert του House of Fame La Academia με ποσοστό 19,8%.

Το Happy Traveller με τον Ευτύχη Μπλέτσα επέλεξε να παρακολουθήσει το 12,8% του συνόλου του κοινού ενώ τις Συνταγές Ψυχής και την Ελένη Ψυχούλη, επέλεξε το 12,3%. Τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου, οι τηλεθεατές ψάχνουν τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο». Το παιχνίδι γνώσεων και στρατηγικής με τον Τάσο Τρύφωνος κατέγραψε ποσοστό 15,4%.