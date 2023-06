Νέες αποκαλύψεις αναφορικά με το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον ηθοποιό, Treat Williams έρχονται στη δημοσιότητα. Είχε τις αισθήσεις του ο 71χρονος αμέσως μετά το τροχαίο, όπως αναφέρει η New York Post.

«Ήταν σε πλήρη εγρήγορση και απαντούσε σε ερωτήσεις που του έκαναν, ανέφερε μάρτυρας στο τροχαίο δυστύχημα. Μάλιστα, όπως αναφέρει, ο ίδιος στεκόταν έξω από το μαγαζί του όταν το τροχαίο έγινε ακριβώς μπροστά του και περιέγραψε πως είδε τον ηθοποιό να πετάγεται στον αέρα, από την σφοδρή σύγκρουση.

Ο 71χρονος ηθοποιός προσγειώθηκε λίγα μέτρα μακριά από την μοτοσικλέτα του, στο πεζοδρόμιο, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, φορούσε το κράνος του.

Ο Williams μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, καθώς τα τραύματα από το τροχαίο ήταν θανατηφόρα.

Ποιος ήταν ο Τριτ Γουίλιαμς

Η καριέρα του ηθοποιού ξεκίνησε το 1975, όταν έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο θρίλερ Deadly Hero. Από εκεί και πέρα, άρχισε να αναλαμβάνει περισσότερους κινηματογραφικούς ρόλους, όπως το 1976 στα The Ritz και The Eagle Has Landed.

Το 1979, η καριέρα του Γουίλιαμς έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν πρωταγωνίστησε ως Τζορτζ Μπέργκερ στην ταινία Hair, η οποία βασίστηκε στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ. Ο ρόλος αυτός του χάρισε τελικά την πρώτη του υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα ως νέος σταρ της χρονιάς – ηθοποιός. Αργότερα κέρδισε άλλη μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε κινηματογραφικό δράμα για τον ρόλο του στην ταινία Prince of the City του 1981.

Το 2002, άρχισε να υποδύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Dr. Andrew «Andy» Brown στη σειρά Everwood. Πρωταγωνίστησε στη σειρά και για τις τέσσερις σεζόν, και μάλιστα κέρδισε υποψηφιότητα για βραβείο SAG για εξαιρετική ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δραματική σειρά το 2003-04.

Η καριέρα του Γουίλιαμς μέτρησε τέσσερις δεκαετίες με εμφανίσεις σε ταινίες όπως το 1941 του Steven Spielberg και το Heart of Dixie, και τηλεοπτικές σειρές όπως τα Blue Bloods, The Late Shift, Chicago Fire και Chesapeake Shores.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, την ηθοποιό Pam Van Sant, και τα δύο τους παιδιά, Gill και Ellie.