Η πρώτη παγκόσμια επιστημονική συνάντηση των πλέον διακεκριμένων ενδοσκόπων καρδιοχειρουργών και καρδιολόγων από όλο τον κόσμο, θα πραγματοποιηθεί στις 9 & 10 Σεπτεμβρίου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινήσουν οι εργασίες του 1ου Παγκόσμιου Forum για την Ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική – Inagural Forum of the Endoscopic Cardiac Surgery, “The Edge of Tomorrow”.

Το συνέδριο είναι τεράστιας σημασίας και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την καρδιοχειρουργική και τη μετάβασή της στο αύριο, το οποίο άρχισε ήδη να διαφαίνεται με την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική.

Σύμφωνα με τον Δρ. Αντώνιο Πίτση, Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ενδοσκόπων Καρδιοχειρουργών (Endoscopic Cardiac Surgeons Club), «Η καρδιοχειρουργική με την εξέλιξη της τεχνολογίας (ειδικά τηλεσκοπικά εργαλεία, ρομπότ, τρισδιάστατες εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης) αλλά και την εξέλιξη της απεικόνισης (υπερηχοκαρδιογράφημα, αξονική και μαγνητική καρδιάς, ηλεκτροφυσιολογική απεικόνιση), δίνει τη δυνατότητα στον καρδιοχειρουργό να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει το χειρουργείο ελάχιστα επεμβατικά. Εγκαταλείπεται η διάνοιξη του στέρνου και η πρόσβαση στην καρδιά γίνεται μέσω πολύ μικρών τομών».

Τα οφέλη για τον ασθενή είναι πολλά και σημαντικά:

καλύτερα χειρουργικά αποτελέσματα

παραμονή στην εντατική μόνο για ένα βράδυ

μειωμένος χρόνος νοσηλείας

μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος

μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης αίματος

γρήγορη επιστροφή στην εργασία

ελάχιστες τομές που δεν αφήνουν ουλές

Σκοπός του συνεδρίου, το οποίο διοργανώνεται από την Ένωση Ενδοσκόπων Καρδιοχειρουργών, (ENDOSCOPIC CARDIAC SURGEONS CLUB) και τελεί υπό την αιγίδα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, είναι η εμβάθυνση της γνώσης ως προς τη διάγνωση και αντιμετώπιση των δομικών παθήσεων της καρδιάς, της στεφανιαίας νόσου, καθώς και της αντιμετώπισης της κολπικής μαρμαρυγής, μέσω της συσχέτισης της κλινικής εικόνας, της απεικόνισης (με υπερηχοκαρδιογράφημα, αξονική και μαγνητική καρδιάς, ηλεκτροφυσιολογική απεικόνιση κλπ) καθώς και των τρισδιάστατων ενδοσκοπικών εικόνων υψηλής ανάλυσης από το χειρουργείο.

Αυτό θα επιτευχθεί με την αναμετάδοση, σε πραγματικό χρόνο, τρισδιάστατων εικόνων ενδοσκοπικών καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, από τις χειρουργικές αίθουσες του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, αλλά και μαγνητοσκοπημένων ενδοσκοπικών επεμβάσεων καρδιάς από τα μεγαλύτερα καρδιοχειρουργικά κέντρα του κόσμου.

«Η σημερινή τεχνολογία μας επιτρέπει να μεταφέρουμε στους συνέδρους την εικόνα που ο ίδιος ο καρδιοχειρουργός έχει κατά την διάρκεια του χειρουργείου», τονίζει ο Δρ. Α. Πίτσης.

Ο Καρδιοχειρουργός, Δρ. Αντώνιος Πίτσης, είναι αναγνωρισμένος διεθνώς ως πρωτοπόρος στον τομέα της Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής, πιστοποιημένος εκπαιδευτής Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής και Διευθυντής Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα ενδοσκοπικά καρδιοχειρουργικά κέντρα στον κόσμο, όπου όλες οι δομικές παθήσεις της καρδιάς, οι παθήσεις των βαλβίδων, καθώς και η αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής αντιμετωπίζονται με την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική.

Μετά από τρία χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μόνο με τη φυσική παρουσία, τόσο των ομιλητών όσο και του ακροατηρίου (σύνδεση μέσω διαδικτύου δεν θα είναι δυνατή), ώστε να αυξηθεί η επαφή και η διαδραστικότητα, μεταξύ των συνέδρων.

Το συνέδριο απευθύνεται σε καρδιοχειρουργούς, κλινικούς καρδιολόγους, επεμβατικούς καρδιολόγους, καρδιολόγους απεικόνισης, ηλεκτροφυσιολόγους, καρδιοαναισθησιολόγους, τεχνικούς εξωσωματικής κυκλοφορίας και μέλη της ομάδας καρδιάς.

