Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην απόκτηση του Αλάν Σεν-Μαξιμέν σύμφωνα με δημοσίευμα του Fpl_Master στο Χ, που ασχολείται όλες αυτές τις ημέρες με τη συγκεκριμένη μεταγραφική υπόθεση.

Τονίζεται χαρακτηριστικά: «Η πίστη στο εσωτερικό του συλλόγου είναι ισχυρή: Αν ο Ολυμπιακός πιέσει, ο παίκτης αναμένεται να καταλήξει στον Πειραιά. Ωστόσο, η συμφωνία ισορροπεί σε λεπτή γραμμή -αρκετά κοντά για να ολοκληρωθεί, αλλά και εύθραυστη, ώστε να καταρρεύσει».

🚨 𝐄𝐗𝐂𝐋 | 𝐒𝐀𝐈𝐍𝐓-𝐌𝐀𝐗𝐈𝐌𝐈𝐍 𝐃𝐑𝐎𝐏𝐒 𝐖𝐀𝐆𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐍𝐃𝐒& 𝗡𝗘𝗚𝗢𝗧𝗜𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗔𝗥𝗘 𝗘𝗗𝗚𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗟𝗢𝗦𝗘𝗥.



▪️𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲𝘀𝘁 Olympiacos have come to signing 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗻 #𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁𝗠𝗮𝘅𝗶𝗺𝗶𝗻.



▪️Player’s 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝘀 are… pic.twitter.com/XXlCdi9zut