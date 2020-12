Η εμπειρία μιας νοσοκόμας που έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού: «Έχει κάποιες παρενέργειες, αλλά θα το ξανάκανα»

Την εμπειρία της αφηγείται μία Αμερικανίδα νοσοκόμα που συμμετείχε στις δοκιμές της τρίτης φάσης του εμβολίου των Pfizer και Biontech. Για την νοσοκόμα Κρίστεν Τσόι ο εθελοντισμός είναι ένα «τιμητικό πράγμα».

Γι' αυτό και δήλωσε συμμετοχή στην τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών του εμβολίου των Pfizer και BionTech κατά του κορονοϊού, αφού είδε μια διαφήμιση στο Instagram στις αρχές Αυγούστου του 2020.

Μετά από λίγες ημέρες, έλαβε μια κλήση από τον συντονιστή της μελέτης, ζητώντας της να συμμετάσχει στη δοκιμή.

Η Τσόι δεν ήξερε αν θα λάμβανε το εμβόλιο ή το εικονικό φάρμακο (πλασίμπο), αν και όπως λέει, «σκέφτηκα πως για μένα ως εργαζόμενη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, είχε σημασία να μην λάβω το εικονικό φάρμακο, αλλά το πραγματικό».

Η επίκουρη καθηγήτρια στη Σχολή Νοσηλευτικής στο UCLA είπε ότι μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, δεν παρουσίασε παρενέργειες εκτός από κάποιον ελαφρύ πόνο στο σημείο της ένεσης.

Επέστρεψε ένα μήνα αργότερα, στα τέλη Σεπτέμβρη, για τη δεύτερη δόση αλλά, αυτή τη φορά, είχε μια πολύ διαφορετική εμπειρία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Daily Mail», η Κρίστεν Τσόι εμφάνισε πολύ υψηλό πυρετό, κοντά στο 40,5, και εκεί ήταν που πίστεψε ότι είχε μολυνθεί από τη νόσο Covid-19.

«Το χέρι μου πονούσε πολύ περισσότερο στο σημείο της ένεσης σε σχέση με την πρώτη φορά. Στο τέλος της ημέρας, ένιωσα ελαφρά ναυτία, ρίγος και είχα απίστευτο πονοκέφαλο. Πήγα στο κρεβάτι νωρίς και κοιμήθηκα αμέσως. Περίπου τα μεσάνυχτα, ξύπνησα χειρότερα - είχα πυρετό, ναυτία, ζάλη και ήμουν σχεδόν ανίκανη να σηκώσω το χέρι μου από τον πόνο που ένιωθα στο σημείο της ένεσης», εξηγεί η ίδια, προσθέτοντας ότι η συνέχεια ήταν σχεδόν εφιαλτική για την ίδια.

«Ξύπνησα στις 5.30 το πρωί και είχα πυρετό 40.5, ο υψηλότερος πυρετός που είχα ποτέ στη ζωή μου».

Αφού πήρε παυσίπονο και ήπιε λίγο νερό, ο πυρετός της έπεσε τις επόμενες ώρες στους 38,9 βαθμούς Κελσίου.

Την επόμενη μέρα, κάλεσε την νοσοκόμα η οποία της είπε να παρακολουθεί τα συμπτώματά της και να ενημερώσει την ομάδα εάν κάτι αλλάξει.

Ο πυρετός της Τσόι ήταν χαμηλός το υπόλοιπο της ημέρας και το επόμενο πρωί, το μόνο σύμπτωμα που είχε ήταν «μια πληγή και ελαφρώς πρησμένο το σημείο όπου έκανε το εμβόλιο».

Αφότου εμφάνισε όλα αυτά τα συμπτώματα, η Τσόι πιστεύει πλέον ότι έλαβε όντως το πειραματικό εμβόλιο.

«Εάν αυτό το εμβόλιο εγκριθεί, είναι πιθανό τα περισσότερα άτομα που θα το λάβουν, να έχουν μία ή περισσότερες παρενέργειες όπως είχα κι εγώ», τονίζει.

«Ευτυχώς, η εμπειρία μου να έχω όλα τα συμπτώματα μαζί φαίνεται να είναι σπάνια», επισημαίνει.

'A Nursing Researcher’s Experience in a COVID-19 Vaccine Trial' published in @JAMAInternalMed is a short story of my experience in a #Covid19 vaccine study this summer. https://t.co/rLqTHb5rNO

— Kristen Choi, PhD, RN (@kristenrchoi) December 7, 2020