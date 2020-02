Κορονοϊός: Βιβλίο του 1981 περιέγραφε φονικό ιό από την Ουχάν της Κίνας

Στην επικαιρότητα έρχεται και πάλι έναν βιβλίο του 1981, που πριν από σαράντα χρόνια αναφερόταν σε έναν φονικό ιό από την Κίνα.

Το πόνημα με τίτλο «The Eyes of Darkness» του Αμερικανού συγγραφέα Dean Koontz γνωρίζει νέες δόξες, με φόντο την παγκόσμια εξάπλωση του κορονοϊού, που ξεκίνησε από την πόλη Ουχάν της Κίνας, επειδή περιλάμβανε επίσης έναν ιό ονόματι «Ουχάν - 400», δίνοντας άφθονη τροφή στους συνωμοσιολόγους και σε όσους δεν πιστεύουν πως ο ιός ξεκίνησε από τα ζώα στις παράνομες αγορές άγριας ζωής της Ουχάν αλλά πως υπάρχει και ανθρώπινη «ανάμειξη» στη δημιουργία του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, χαρακτήρας του βιβλίου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ονομάζουν τον ιό "Wuhan-400" επειδή αναπτύχθηκε μέσα στα εργαστήρια RDNA έξω από την πόλη Ουχάν», αναφερόμενος στην ίδια πόλη, που αποτελεί το επίκεντρο του τωρινού ξεσπάσματος.

Ο Nick Hinton, που ανέβασε το πρώτο post πιστεύει πως «βιβλίο του 1981 γραμμένο από τον Dean Koontz προέβλεψε το ξέσπασμα του κορονοϊού».

