Η IPSEN, παγκόσμιος βιοφαρμακευτικός όμιλος που εστιάζει στην καινοτομία και την εξειδικευμένη φροντίδα, πραγματοποίησε σήμερα Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Νευροενδοκρινών Όγκων στοχεύοντας να αναδείξει την σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της αντιμετώπισης της νόσου. Στη Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν έγκριτοι επιστήμονες του κλάδου οι οποίοι μέσα από εποικοδομητικές συζητήσεις πρόβαλαν τη φύση των Νευροενδοκρινών όγκων, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και τις επιλογές στην θεραπευτική προσέγγιση της νόσου.

Ξεκινώντας, η κα Τσώλη Μαρίνα, Επιμελήτρια Β΄ Ενδοκρινολογίας στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων Α΄ΠΠΚ, Λαϊκό Νοσοκομείο, έκανε την επισκόπηση των Νευροενδοκρινών Όγκων (NETs) εξηγώντας πως πρόκειται για έναν σχετικά σπάνιο τύπο κακοήθων νεοπλασμάτων που προέρχονται από νευροενδοκρινή κύτταρα . Η συχνότητα ανεύρεσης ΝETs του γαστρεντερικού συστήματος και των πνευμόνων είναι περίπου 5/100.000 ετησίως, αλλά έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια σε αντίθεση με αυτή άλλων κακοηθειών που παραμένει σταθερή. Η σημαντική αυτή αύξηση στον αριθμό των ΝΕΤs μπορεί να αποδοθεί σε αρκετούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στις ιατρικές τεχνικές απεικόνισης και διάγνωσης και στην αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας. Τα συμπτώματα της νόσου μπορεί να μοιάζουν με αυτά άλλων λιγότερο σοβαρών παθήσεων, γεγονός που μπορεί να συντελέσει στην καθυστέρηση της διάγνωσης με συνέπεια πολλοί ασθενείς να διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο νόσου.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η κα Κουμαριανού Άννα, Παθολόγος – Ογκoλόγος, MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αιματολογική – Ογκολογική Μονάδα, Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Π.Ν.Α. «Αττικόν», η οποία ανέλυσε τις εξελίξεις στη διάγνωση και την απεικόνιση αλλά και τις θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς με ΝETs. Πιο συγκεκριμένα, η έγκαιρη διάγνωση, προσφέρει καλύτερη πρόγνωση κι ένα ευρύτερο φάσμα θεραπευτικών επιλογών, όπως η ριζική χειρουργική εξαίρεση. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας και κυρίως των γενικών ιατρών και παθολόγων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτούς τους ασθενείς στα αρχικά στάδια της νόσου. Η διάγνωση μπορεί να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους και εξετάσεις ενώ η θεραπεία θα εξαρτηθεί από τον τύπο των ΝETs (βαθμός κακοήθειας, έκκριση ορμονών), τη θέση και το μέγεθος του όγκου και εάν ή πού έχει εξαπλωθεί το νευροενδοκρινικό νεόπλασμα. Διαφορετικές θεραπείες ή φάρμακα χρησιμοποιούνται για να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την ανάπτυξη των ΝΕΤs.

Ακολούθως, ο κος Καλτσάς Γρηγόριος, MD, FRCP (Lon) Καθηγητής Παθολογίας Ενδοκρινολογίας, ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων, Λαϊκό Νοσοκομείο – EURACAN 4 Centre of Excellence, επικεντρώθηκε στη σημασία των Κέντρων Αριστείας (Centre of Excellence). Πρόκειται για εξειδικευμένα κέντρα ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής φροντίδας των ασθενών και επίτευξης των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων καθότι τα κέντρα αυτά διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με ΝΕΤs. Τα Κέντρα Αριστείας διαθέτουν πολυεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας που κατανοούν εις βάθος την πολυπλοκότητα των ΝΕΤs. Η Ελλάδα από το 2017 διαθέτει Κέντρο Αριστείας Νευροενδοκρινών Όγκων που έχει έδρα στο Νοσοκομείο Λαϊκό με την επωνυμία EKPA LAIKO ENETS Centre of Excellence το οποίο αναγνωρίστηκε ως Centre of Excellence (Κέντρο Αριστείας) για τους Νευροενδοκρινείς όγκους του Γαστρεντερικού συστήματος, από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευροενδοκρινικών Όγκων (ENETS) και αργότερα από τις οικείες αρχές και τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αναφοράς Σπανίων Νοσημάτων – Εuropean Reference Centers (ERN).

Τέλος, η κα Γραμματόγλου Ζωή, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων και Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι., μίλησε για τη σπουδαιότητα της ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και για τα δικαιώματα των ασθενών με Νευροενδοκρινείς Όγκους. Ο αγώνας με την ασθένεια μπορεί να προκαλέσει σημαντικό ψυχολογικό φορτίο και στρες. Εκπαιδευμένοι ψυχολόγοι και σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν στους ασθενείς τα εργαλεία και τη στήριξη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις τους, να διαχειριστούν το άγχος και να διατηρήσουν την ψυχική ευεξία. Είναι, επιπλέον, ζωτικής σημασίας να ενημερώνονται οι ασθενείς με καρκίνο για τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνται. Οι πόροι και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις κοινωνικές παροχές μπορούν να αποτελέσουν έναν σημαντικό παράγοντα στην αντιμετώπιση του νοσήματος και στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής. «Επίσης σημαντική είναι και η ενημέρωση των ασθενών για τη νόσο και την αντιμετώπιση της, και στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ύπαρξη ενός ειδικού ιστότοπου πληροφόρησης για τους Νευροενδοκρινείς Όγκους, το BEELIEVE. Σε αυτόν τον ιστότοπο μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τη νόσο αλλά και συμβουλές για τη διαχείρισή της. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση beelievecampaign.com/en/ για περισσότερες πληροφορίες» δήλωσε μεταξύ άλλων η κα Γραμματόγλου.

Μετά το πέρας της Συνέντευξης Τύπου, η κα Ιωάννα Λεδάκη, Medical Advisor της IPSEN, δήλωσε: «Στην Ιpsen είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων θεραπειών επιδιώκοντας πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Επίσης, τοποθετώντας πάντα στο επίκεντρο των δράσεων μας τους ασθενείς πρωτοστατούμε μέσα από υπεύθυνες δράσεις ενημέρωσης να ενισχύσουμε την σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης».