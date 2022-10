Όλοι ανησυχούμε για το αύριο και μέρος των καθημερινών μας προσπαθειών είναι να φροντίσουμε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και την οικογένεια μας. Φυσικά, δεν βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο στάδιο ζωής και δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες

Ορισμένοι από εμάς θέλουμε να επενδύσουμε τα χρήματα μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίσουμε τις μελλοντικές σπουδές των παιδιών μας. Άλλοι, πάλι, επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη σύνταξη μας. Για το λόγο αυτό η εύρεση ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού και ασφαλιστικού προγράμματος, που να ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική!

Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες μας στα διαφορετικά στάδια της ζωής μας, η ERGO Ασφαλιστική δημιούργησε το ERGO My Fund. Ένα σύνολο καινοτόμων επενδυτικών – ασφαλιστικών προγραμμάτων, που αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των Ομίλων Munich Re και ERGO.

Το ERGO My Fund καλύπτει ολοκληρωμένα τις επενδυτικές και ασφαλιστικές μας ανάγκες, με απόλυτη διαφάνεια, ευελιξία και πληρότητα στη λειτουργία τους. Με αποτέλεσμα να μας δίνεται η ευκαιρία, να αξιοποιήσουμε άμεσα τα διαθέσιμα εισοδήματά μας και να δημιουργήσουμε το κεφάλαιο που χρειαζόμαστε αύριο.

Είτε πρόκειται για την ενίσχυση της σύνταξης, τις σπουδές των παιδιών, την αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου, την προεξόφληση ενός δανείου, την εξασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων ή οποιαδήποτε άλλη ανάγκη έχετε, η οικογένεια προϊόντων ERGO My Fund (ERGO My Fund – Flex Plan και ERGO My Fund – Invest Plan) θα φροντίσει έτσι, ώστε να πετύχετε τους προσωπικούς σας στόχους και να μπορέσετε να επενδύσετε το κεφάλαιο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε.

Ας δούμε αναλυτικά τα προγράμματα, ώστε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα!

ERGO My Fund – Flex Plan

Για όσους θέλουν να δημιουργήσουν σταδιακά το απαιτούμενο κεφάλαιο για την επίτευξη ενός μελλοντικού σας στόχου (πρόσθετη σύνταξη, κεφάλαιο σπουδών κ.α) το πρόγραμμα περιοδικών καταβολών, ERGO My Fund – Flex Plan, είναι η καταλληλότερη επιλογή.

Οι δυνατότητες και η ευελιξία που παρέχει το ERGO My Fund – Flex Plan, σας βοηθούν να το προσαρμόσετε στις δικές σας ασφαλιστικές ανάγκες και στους προσωπικούς σας επενδυτικούς στόχους. Έτσι, με τη βοήθεια ενός πιστοποιημένου συμβούλου της εταιρείας, μπορείτε να σχεδιάσετε το επενδυτικό σας πλάνο, καθορίζοντας:

Τον οικονομικό σας στόχο και το κεφάλαιο που θέλετε να χτίσετε.

Τον χρονικό ορίζοντα του πλάνου σας.

Το ύψος των ετήσιων τακτικών καταβολών για επένδυση.

Τυχόν διαθέσιμο ποσό για έκτακτη καταβολή.

Επιπλέον μπορείτε να προσαρμόσετε την ασφαλιστική σας ομπρέλα στις προσωπικές και οικογενειακές σας ανάγκες, καθορίζοντας:

Το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου για την κάλυψη ασφάλισης ζωής.

Τις επιμέρους συμπληρωματικές καλύψεις που επιθυμείτε και τα αντίστοιχα ασφαλισμένα κεφάλαια.

ERGO My Fund – Invest Plan

Αν η περιοδική καταβολή κεφαλαίων δεν σας ταιριάζει και θέλετε να να επενδύσετε άμεσα τo διαθέσιμο κεφάλαιό σας, τότε επιλέξτε το ERGO My Fund – Invest Plan, που σας παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε επενδυτικές ευκαιρίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Το ERGO My Fund – Invest Plan διαθέτει εξελιγμένη επενδυτική πλατφόρμα. Είναι προσιτό για όλους και προσφέρει πληθώρα επενδυτικών επιλογών, δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών, υψηλή ποιότητα επενδυτικής διαχείρισης και ευκολία αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου.

Καλύπτει ολοκληρωμένα τις επενδυτικές σας ανάγκες για να δημιουργήσετε επιπλέον εισόδημα ή να αναπτύξετε το κεφάλαιό σας, ενώ προσφέρει απόλυτη διαφάνεια και ευελιξία, ώστε να διαμορφώσετε την προσωπική σας επενδυτική στρατηγική.

Επιλέξτε το κατάλληλο ERGO My Fund για εσάς, επενδύστε με ευελιξία, νιώστε τον απόλυτο έλεγχο του κεφαλαίου σας και οργανώστε τα μελλοντικά σας σχέδια με ασφάλεια. Αφού, το κεφάλαιο στο ERGO My Fund συνδέεται με επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια (Funds) που διαχειρίζεται η MEAG (Munich ERGO Asset Management), η εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων των ομίλων Munich Re και ERGO

Με το ERGO My Fund, τα μελλοντικά σας σχέδια αρχίζουν να γίνονται πράξη, από σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ERGO My Fund ή για οποιαδήποτε ερώτηση επισκεφθείτε το site ergohellas.gr ή απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο ασφαλιστικό σύμβουλο.