Την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντιακού Ελληνισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της ΚΟ του ΕΛΚ, Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με επιστολή τους προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, και προς τους προέδρους των πολιτικών ομάδων του ΕΚ, πλην της ακροδεξιάς, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ επισημαίνουν ότι η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων «αποτελεί χρέος και καθήκον μας προς την ευρωπαϊκή ιστορία χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση» και «τους καλούν να εισάγουν σχετική πρόταση ψηφίσματος» το συντομότερο δυνατόν».

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής των ευρωβουλευτών της ΝΔ στα ελληνικά και στα αγγλικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Αξιότιμε Πρόεδρε,

Αξιότιμοι Επικεφαλής,

Η 19η Μαΐου 2021 σηματοδοτεί την 102η επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Σας αποστέλλουμε αυτήν την επιστολή, προκειμένου να σας επισημάνουμε την ανάγκη αναγνώρισης αυτής της ιστορικής τραγωδίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού έγινε κυρίως μεταξύ 1914-1919, την ίδια χρονική περίοδο με τη Γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία αναγνωρίστηκε στην 100η επέτειό της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2015.

Αποτελεί χρέος και καθήκον μας προς την ευρωπαϊκή ιστορία να αναγνωρίσουμε τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Επομένως, σας παροτρύνουμε να εισάγετε πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού το συντομότερο δυνατό».

«Honorable President,

Honorable Chairs,

The 19th of May 2021 marks the 102nd year since the Pontian Genocide. We are extending this letter to you, bringing into your consideration the need for the European Parliament to officially recognize this historic tragedy.

The genocide of the Pontians occurred mainly between 1914 and 1919, during the same time period as the Armenian Genocide. The Armenian Genocide was recognized on its 100thanniversary by the European Parliament in 2015.

It is our duty towards European history to recognize the genocide of the Pontians without further delay.

We therefore urge you to proceed with introducing a motion for a resolution on the recognition of the Pontian Genocide as early as possible».