Τα ΟΚ! Anytime Markets επεκτείνουν το δίκτυο τους

Τα OK! Anytime Markets, στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου τους εκτός Αττικής, εγκαινίασαν το νέο κατάστημα OK The Grocery Store στην Αράχωβα Βοιωτίας. Η εταιρεία επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και με τη μέθοδο του Franchise, διαθέτει συνολικά 120 καταστήματα εκ των οποίων 3 Grocery stores (Κολωνάκι, Μύκονο και Αράχωβα).

Συγκεκριμένα, το νέο κατάστημα OK The Grocery Store, στην πλατεία Λάκκα, άνοιξε τις πόρτες του στο καταναλωτικό κοινό της Αράχωβας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες. Το OK The Grocery Store, αποτελεί μια πρόταση που συνδυάζει αρμονικά τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού παντοπωλείου όπως το οικείο περιβάλλον, την άμεση εξυπηρέτηση, την ποικιλία και τη φρεσκάδα των προϊόντων στις καλύτερες τιμές.

Η κα Δέσποινα Ξυνού, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος των OK! Anytime Markets, δήλωσε: «Η επέκταση του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας εκτός Αττικής, σηματοδοτεί μια νέα εποχή εξέλιξης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ακόμα και αυτή τη δύσκολη εποχή τα ΟΚ! Anytime Markets, βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης, υλοποιώντας τους βραχυπρόθεσμους στόχους τους, παραμένοντας πιστά στη δέσμευσή τους, διατηρώντας στο επίκεντρο τους καταναλωτές καλύπτοντας ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες τους».

