Φωτιά σε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό – Νεκρός Φιλιππινέζος ναυτικός, πέντε Έλληνες στο πλήρωμα

Νεκρός θεωρείται ένας Φιλιππινέζος ναυτικός, μέλος του 23μελούς πληρώματος δεξαμενόπλοιου στο οποίο ξέσπασε φωτιά ενώ έπλεε ανοιχτά των ακτών της Σρι Λάνκα, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο εκπρόσωπο του ναυτικού της χώρας.

Το τάνκερ New Diamond μεταφέρει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο το πρωί της Πέμπτης και επεκτάθηκε στη γέφυρα του πλοίου, το οποίο χρησιμοποιείται από την Indian Oil Corp.

«Ο αγνοούμενος Φιλιππινέζος ναυτικός θεωρείται νεκρός. Τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη σε μπόιλερ» σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Το πλήρωμα αποτελείται από 5 Έλληνες και 18 Φιλιππινέζους. Ένας εξ αυτών τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε αεροπορικώς από το τάνκερ.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από λιμάνι του Κουβέιτ, μεταφέροντας πετρέλαιο, και είχε προορισμό λιμάνι της Ινδίας.

Indian Oil Corp-chartered tanker with 2 million barrels of oil catches fire off Sri Lanka https://t.co/VMw1eUPimu pic.twitter.com/jsgRIA0rhk — The Times Of India (@timesofindia) September 3, 2020

The superstructure at the rear of the oil tanker ship, New Diamond, is still on fire anf a Filipino seaman onboard had died in a boiler explosion. pic.twitter.com/HpajBWuK1n — Darshana Sanjeewa Balasuriya🖋 (@sanjeewadara) September 4, 2020

The Indian Coast Guard (ICG) ships successfully doused fire in accommodation area onboard MT New Diamond, a Panama-flagged oil tanker#IndianArmy #ICG #IndiaChinaFaceOff #IndiaChinaStandoff https://t.co/NtPP2HRB3h — Oneindia News (@Oneindia) September 4, 2020

Sri Lanka Air Force together with Indian and Russian vessels in the region trying to stop the fire on the New Diamond Oil tanker. Sources say the fire is advancing and need international support to control, hope @IMOHQ is working with member states to support the Sri Lanka MPA. pic.twitter.com/fnYH8DsKfB — Yasiru Ranaraja (@YRanaraja) September 4, 2020

The New Diamond Oil Tanker under fire. Sri Lanka Navy has already sent 3 ships for assistance while Sri Lanka Air Force has also deployed a special aircraft to observe the distressed Oil Tanker. High possibility of an oil spill since the fire has happened in the engine room below pic.twitter.com/7NdaTQy3s4 — Yasiru Ranaraja (@YRanaraja) September 3, 2020