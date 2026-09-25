Ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, κατέρρευσε κτίριο – Ένας τραυματίας από θραύσματα, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες

Συναγερμός σήμανε το πρωί σήμερα, Παρασκευή 25/9, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε έκρηξη και κατέρρευσε παλιό κτίριο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους 17 κοντά στην Πύλη του Αδριανού.

Επί της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 07:35 το πρωί και, εκτός από το κτίριο που κατέρρευσε μερικώς, έχουν υποστεί ζημιές τουλάχιστον οκτώ σταθμευμένα οχήματα, ενώ έχει τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο από θραύσματα.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν για τη μεταφορά σε νοσοκομείο δύο γυναικών, εκ των οποίων μία ηλικιωμένη, που απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, μέχρι στιγμής οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν τις δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους.

Λίγο μετά την έκρηξη έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου, ενώ έχουν προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απροσδιόριστη αιτία με πιθανότερη εκδοχή τη διαρροή φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προκλήθηκε μικρή εστία πυρκαγιάς σε παλιά διώροφη οικία επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, στην Αθήνα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μικρή εστία πυρκαγιάς προκλήθηκε μετά από έκρηξη και το διώροφο κτίριο έχει καταρρεύσει. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:45.

Οι ενέργειες κατάσβεσης της εστίας που εντοπίστηκε συνεχίζονται.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

#Πυρκαγιά και επιχείρηση έρευνας διάσωσης λόγω κατάρρευσης διόροφου κτιρίου στο δήμο Αθηναίων. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Εικόνες από το σημείο της έκρηξης