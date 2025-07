Με στόχο να είναι πάντα δίπλα στους συνεργάτες της, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκονται, η Eurolife FFH πραγματοποίησε παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος ασφάλισης υγείας My Health F1rst για τους συνεργάτες της στην Κεντρική Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ένα από τα πιο σύγχρονα ιδιωτικά νοσοκομεία της περιφέρειας, το οποίο αποτελεί μέλος του συμβεβλημένου δικτύου της Eurolife FFH. Σκοπός των δύο οργανισμών ήταν να αναδείξουν το πώς η πρόσβαση σε ποιοτική και προσιτή φροντίδα υγείας μπορεί να γίνει πραγματικότητα για κάθε ασφαλισμένο, μέσα από λύσεις που συνδυάζουν την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Το My Health F1rst είναι ένα προσιτό πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης που δίνει στους ασφαλισμένους την ελευθερία να επιλέγουν το νοσοκομείο που προτιμούν, απολαμβάνοντας οικονομική κάλυψη και υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Την παρουσίαση του My Health F1rst ανέλαβαν ο Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων της Eurolife FFH, ο Παναγιώτης Δήμου, Διευθυντής Πωλήσεων, και οι Βλάσης Γαδ και Απόστολος Μαρτζάκλης, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων και Εκπαίδευσης της εταιρείας. Οι συνεργάτες της Eurolife FFH από την Κεντρική Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις επιλογές και τα οφέλη που προσφέρει το My Health F1rst στους ασφαλισμένους της εταιρείας.

Παράλληλα, στελέχη του Ομίλου ΙΑΣΩ παρουσίασαν με τη σειρά τους τις καινοτόμες υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στον Όμιλο, και στις οποίες οι ασφαλισμένοι της Eurolife FFH αποκτούν πρόσβαση μέσα από τις προνομιακές τιμές του My Health F1rst. H Κατερίνα Κουρούτη, Διευθύντρια Εμπορικού του Ομίλου ΙΑΣΩ, o Βέλης Παππάς, Διευθυντής Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ασφαλιστικών Συμβούλων του Ομίλου, η Νεκταρία Ξηροφώτου, Commercial Manager του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και ο Αχιλλέας Μπανάκας, Commercial Account Executive του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, μίλησαν στους συνεργάτες της Eurolife FFH για όλες τις σχετικές παροχές.

Η παρουσίαση πλαισιώθηκε από έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους συνεργάτες της Eurolife FFH, ενώ ακολούθησε και ξενάγηση στους χώρους του νοσοκομείου, αναδεικνύοντας τη συνεχή επένδυση του Ομίλου ΙΑΣΩ στην τεχνολογία και τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή.

Για την Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, αξία έχει να βάζουμε πάντα πρώτη την υγεία μας, για αυτό και έχει δεσμευτεί να ανταποκρίνεται στην ανάγκη των ασφαλισμένων της για προσιτές λύσεις ασφάλισης υγείας. Μέσα από το πρόγραμμα My Health F1rst, έχει σκοπό να δώσει σε εκείνους που την εμπιστεύονται τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν απρόοπτα περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά και ευελιξία.