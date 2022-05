Στην εκδήλωση Better Collective Bookmaker Awards 2022 στην Αθήνα, τιμήθηκαν οι καλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών iGaming στην Ελλάδα.

Σκοπός των βραβείων είναι να τιμήσουν τους καλύτερους bookmakers χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέγονται από την Better Collective, μέσα στο 2021. Το Ble Pavillon στην Αθήνα ήταν ο χώρος για την εκδήλωση των Better Collective Bookmaker Awards 2022. Το Betarades.gr , για λογαριασμό της Better Collective, τίμησε τους νικητές σε διάφορες κατηγορίες, όπως η «Επιλογή Παικτών» και ο «Καλύτερος Bookmaker Αθλητικού Στοιχήματος στην Ελλάδα».

Η Shona ODonnell, Επικεφαλής Στρατηγικών Εκδηλώσεων της Better Collective, δήλωσε:

«Τα Better Collective Bookmaker Awards έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν τις αξίες της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, βάζοντας τους παίκτες στο επίκεντρο αυτού που κάνουμε. Τα βραβεία καθοδηγούνται από την επιθυμία παροχής αμερόληπτων πληροφοριών στους παίκτες. Αυτό σημαίνει επίσης ότι τα Better Collective Bookmaker Awards είναι μάλλον μοναδικά, καθώς αντικατοπτρίζουν αυτά που οι παίκτες μας λένε ότι είναι σημαντικά στην αγορά. Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές. Τους αξίζει αυτή η τιμή».

Δωρεές για έκτακτη βοήθεια

Η Better Collective έκανε δωρεές για έκτακτη βοήθεια στην Ουκρανία εκ μέρους όλων των προσκεκλημένων που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση στην Ελλάδα και μπόρεσαν να δωρίσουν 4.200 ευρώ στον Ερυθρό Σταυρό.

Bookmaker Awards στην Ελλάδα

Κατηγορίες:

Καλύτερες αποδόσεις μπάσκετ:

Οι επικρατέστεροι bookmakers: bet365, Novibet, NetBet, Stoiximan, Sportingbet

Νικητής: Stoiximan

Καλύτερες αποδόσεις ποδοσφαίρου:

Οι επικρατέστεροι bookmakers: Winmasters, Stoiximan, bet365, Novibet, Betshop

Νικητής: Betshop

Πλήθος Αγορών:

Οι επικρατέστεροι bookmakers: Pamestoixima, Interwetten, Novibet, Betshop, Stoiximan

Νικητής Ελλάδα: Betshop

Καλύτερη Εξυπηρέτηση Πελατών:

Οι επικρατέστεροι bookmakers: Betshop, Novibet, Stoiximan, Vistabet, Bwin

Νικητής Ελλάδα: Novibet

Καλύτερες Επιλογές Πληρωμών:

Οι επικρατέστεροι bookmakers: bet365, Netbet, Betshop, Stoiximan, Novibet

Νικητής Ελλάδα: bet365

Καλύτερη Στοιχηματική Εμπειρία:

Οι επικρατέστεροι bookmakers: bet365, Novibet, Stoiximan, Bwin, Vistabet

Νικητής Ελλάδα: Stoiximan

Καλύτερη Προσφορά* Καλωσορίσματος:

Οι επικρατέστεροι bookmakers: Betshop, Stoiximan, bet365, Netbet, Novibet

Νικητής Ελλάδα: bet365

Καλύτερες Προσφορές* για Υπάρχοντες Πελάτες:

Οι επικρατέστεροι bookmakers: Pamestoixima, Netbet, Novibet, bet365, Stoiximan

Νικητής Ελλάδα: bet365

Βραβείο Επιλογής Παικτών, που ψηφίστηκε από τους ίδιους τους χρήστες:

Νικητής: Stoiximan

Βραβείο Καλύτερου Bookmaker Αθλητικού Στοιχήματος στην Ελλάδα, με βάση δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2021

Νικητής: Stoiximan

Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές!

Τον Ιούλιο του 2022, η Better Collective θα τιμήσει επίσης τους bookmakers με τις καλύτερες επιδόσεις στην Αγγλία, την Πολωνία, τη Σουηδία και τη Δανία.

Επικοινωνία

Επικεφαλής Στρατηγικών Εκδηλώσεων της Better Collective: Shona ODonnell, [email protected]

Θέματα Τύπου: Group External Communications Manager, Ulrik Marschall, [email protected]

Σχετικά με την Better Collective

Η Better Collective είναι ένα παγκόσμιο media group για το αθλητικό στοίχημα, που παρέχει πλατφόρμες που ενισχύουν και βελτιώνουν την εμπειρία στοιχήματος για τους χρήστες. Με στόχο να κάνει τη διασκέδαση μέσω των σπορ πιο ελκυστική και ευχάριστη, η Better Collective προσφέρει ευρεία γκάμα από δημοσιογραφικό περιεχόμενο, πληροφορίες για τους bookmakers, πλήθος δεδομένων, προγνωστικά στοιχήματος, κοινότητες iGaming και εκπαιδευτικά εργαλεία. Το portfolio ιστοσελίδων της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το bettingexpert.com, το VegasInsider.com, το HLTV.org και το Action Network. Η Better Collective έχει την έδρα της στην Κοπεγχάγη της Δανίας και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης (BETCO). Περισσότερες πληροφορίες στο bettercollective.com.