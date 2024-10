Παρά τις χαμηλότερες τιμές – που βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών – και τις προσφορές από εταιρείες εμπορίας, η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει υποτονική δύο εβδομάδες μετά την έναρξη διάθεσής του, με τις παραγγελίες να είναι λίγες.

Η ήπια καιρική κατάσταση στη χώρα, όπως και οι άλλες, προτεραιότητες οικογενειακές ανάγκες, ωθούν τους καταναλωτές να αναβάλουν τις προμήθειες πετρελαίου, αφού πολλοί διστάζουν να δεσμεύσουν σημαντικά ποσά για θέρμανση που ίσως δεν χρειαστεί άμεσα.

Επιπλέον, όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, όπως το φυσικό αέριο και οι αντλίες θερμότητας, συχνά με την υποστήριξη επιδοτούμενων προγραμμάτων, όπως το «Εξοικονομώ». Οι επιλογές αυτές έχουν ενισχυθεί από κρατικές επιδοτήσεις που διευρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Χαμηλότερη η μέση τιμή φέτος

Όσον αφορά τις τιμές, η μέση τιμή φέτος είναι χαμηλότερη κατά 20-25 λεπτά από πέρυσι, και διαμορφώνεται στα 1,15 έως 1,22 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, η ζήτηση συνήθως αυξάνεται όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες, κάτι που αναμένεται να συμβεί πιο κοντά στον Δεκέμβριο.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζεται να υπογράψει Κοινή Υπουργική Απόφαση για το επίδομα θέρμανσης. Φέτος, το επίδομα θα καλύπτει όχι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, με τους χρήστες ρεύματος να δικαιούνται 25% επιπλέον επιδότηση έναντι των χρηστών πετρελαίου.

Η επιδότηση θα υπολογίζεται με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται ανά περιοχή, ενώ οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το ποσό της επιδότησης θα κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ, με τα εισοδηματικά κριτήρια ίδια με τα περσινά. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει σε δύο φάσεις: μια προκαταβολή 60% τον Δεκέμβριο και η υπόλοιπη στο τέλος της περιόδου θέρμανσης, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες του χειμώνα.

Προσφορές για το πετρέλαιο θέρμανσης

Πολλές εταιρείες προσφέρουν ευνοϊκούς τρόπους πληρωμής για να προσελκύσουν πελάτες. Η AVIN παρέχει δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 12 άτοκες δόσεις μέσω συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα και επιπλέον 6% κέρδος σε πόντους Go For More για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες. Οι πελάτες του προγράμματος «AVIN Κερδίζω» κερδίζουν 0,5 πόντους ανά λίτρο, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν σε δωροεπιταγές.

Η Coral A.E. (Shell Licensee) προσφέρει πρόσθετα κίνητρα για αγορές μέσω κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς, με 6% επιστροφή για συναλλαγές με πιστωτική και 3% με χρεωστική για ποσά άνω των 500 ευρώ, καθώς και δωροεπιταγές για καύσιμα κίνησης.

Η ΕΚΟ προσφέρει επίσης αποπληρωμή σε 12 άτοκες δόσεις και επιβραβεύσεις σε πόντους, ενώ η BP παρέχει 12 άτοκες δόσεις και πόντους BPme. Οι κάτοχοι καρτών Bonus της Alpha Bank επωφελούνται με 4 πόντους για κάθε ευρώ αγοράς, με δυνατότητα εξαργύρωσης 100 ευρώ σε πετρέλαιο θέρμανσης με 50.000 πόντους Bonus.

Με αυτές τις προσφορές, οι εταιρείες προσπαθούν να αυξήσουν τη ζήτηση, παρέχοντας διευκολύνσεις πληρωμής και επιπλέον κίνητρα στους καταναλωτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο αγοράς πετρελαίου θέρμανσης σε ευνοϊκές τιμές.