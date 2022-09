Μια συνεργασία έκπληξη, ανακοινώθηκε για τα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα κλείσει την άκρως επιτυχημένη περιοδεία του με μια συναυλία στο ΟΑΚΑ, μαζί με τον 50 Cent.

Ένας από τους πιο αγαπητούς έλληνες τραγουδιστές της γενιάς του και ο ένας από τους μεγαλύτερους ράπερ παγκοσμίως θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στις 29 Οκτωβρίου, προκειμένου να προσφέρουν στο ελληνικό κοινό κάτι που σίγουρα δεν έχει ξαναδεί.

Μαζί τους η Josephine, ο FY και οι Kings, ενώ στη συναυλία θα συμμετάσχουν και οι Light και Rack.

Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«This is ΑΘΗΝΑ ΜΟΥ concert at 29/10 with my friend @50cent. ΜΑΖΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ» έγραψε στην ανάρτησή του ο αγαπημένος τραγουδιστής.