Η πρώτη χρονιά της δεκαετίας του 2020 ήταν μια περίεργη περίοδος για το παγκόσμιο box office και το 2021 φαινόταν ελαφρώς πιο φυσιολογικό. Πολλές κινηματογραφικές αίθουσες άνοιξαν ξανά για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο το 2021 και πολλοί μεγάλοι τίτλοι που καθυστέρησαν λόγω της πανδημίας -συμπεριλαμβανομένου του «No Time to Die», της τελευταίας ταινίας του θρυλικού Τζέιμς Μποντ με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ-έκαναν τελικά το ντεμπούτο τους στη μεγάλη οθόνη. Ορισμένες εκδόσεις είχαν απίστευτες πωλήσεις εισιτηρίων, ενώ άλλες κατέρριψαν τις προσδοκίες του box office.

Οι 10 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις παγκοσμίως το 2021

Έτσι, δύο από τις τρεις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις του 2021, σύμφωνα με το Box Office Mojo και όσα αναφέρει το mentalfloss.com, προήλθαν από την Κίνα. Η ταινία «Η Μάχη της Λίμνης Changjun» (The Battle of Lake Changjun), η οποία ανατέθηκε από το τμήμα δημοσιότητας του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, αφηγείται την ιστορία Κινέζων στρατιωτών που νικούν τα αμερικανικά στρατεύματα σε μια μάχη κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας. Είναι η πιο ακριβή κινεζική ταινία που έγινε ποτέ και έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών με τα παγκόσμια εισπρακτικά έσοδα να ξεπερνούν τα 902 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ήταν αρκετά για να την κάνουν τη δεύτερη ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις παγκοσμίως το 2021.

Η Κίνα, όμως, διεκδικεί, επίσης, και την τρίτη θέση στη λίστα. Η κινεζική κωμωδία «Γεια σου, μαμά» (Hi Mom) κέρδισε 822 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office το 2021. Μερικές από τις αγγλόφωνες ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις πέρυσι ήταν το «No Time to Die», με συνολικά έσοδα 774 εκατομμύρια δολάρια και το «F9: The Fast Saga», με 726 δολάρια εκατομμύρια σε πωλήσεις εισιτηρίων.

Spider-Man: No Way Home: Η ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις παγκοσμίως για το 2021

Την πρώτη θέση, ωστόσο, κατέλαβε η Marvel, με την ταινία «Spider-Man: No Way Home», με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ. Η ταινία προβλήθηκε στους κινηματογράφους μόλις στις 17 Δεκεμβρίου και κατάφερε να συγκεντρώσει μέχρι το τέλος του έτους περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων ώστε να βρεθεί στην κορυφή του παγκόσμιου box office για το 2021.

Η τρίτη ταινία της τριλογίας του Spider-Man της Marvel κέρδισε 260 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ το πρώτο Σαββατοκύριακο της, καθιστώντας την το δεύτερο μεγαλύτερο εγχώριο ντεμπούτο όλων των εποχών, μετά την ταινία, επίσης της Marvel, «Avengers: Endgame». Κάτι που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι έκανε πρεμιέρα σε μια εποχή που οι φόβοι για την πανδημία εξακολουθούν να εμποδίζουν τις πωλήσεις εισιτηρίων.

Δείτε ολοκληρωμένη τη λίστα με τις 10 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις παγκοσμίως το 2021