Το 2023 που μας αποχαιρετά έφερε αρκετές σειρές σε όλες τις live streaming πλατφόρμες, που είτε ξεκίνησαν είτε συνεχίστηκαν, όμως δεν ήταν λίγες αυτές που είτε ολοκληρώθηκαν είτε κόπηκαν. Από το iCarly, το οποίο επέστρεψε και τελικά κόπηκε, το Servant που ολοκληρώθηκε στο Apple TV+, το The Idol του HBO με τον The Weeknd, το οποίο τελικά κόπηκε, αλλά και το Manifest στο Netflix, το 2023 είχε τα πάντα.

Η ιστοσελίδα Discussing Film συγκέντρωσε όλες τις σειρές που τελείωσαν μέσα στο 2023, αλλά και εκείνες που κόπηκαν εντελώς και όπως θα δείτε και εσείς παρακάτω, η λίστα είναι αρκετά μεγάλη.

TV shows that ended or were canceled in 2023:



-Loki

-Ziwe

-Barry

-iCarly

-Titans

-Archer

-Willow

-Dr. Phil

-Warrior

-Billions

-Servant

-Hunters

-The Idol

-Physical

-Manifest

-Snowfall

-Breeders

-Riverdale

-Pokémon

-Avenue 5

-The Flash

-Hightown

-Jack Ryan

-Inside Job

-The Great

-Ted Lasso

-Outlander

-South Side

-Gossip Girl

-Succession

-Young Rock

-Shining Vale

-Nancy Drew

-Doom Patrol

-Perry Mason

-Snowpiercer

-Mayans M.C.

-Happy Valley

-The Resident

-Blindspotting

-Winning Time

-Sex Education

-The Afterparty

-The Peripheral

-The Other Two

-Attack on Titan

-Lockwood & Co

-Star Trek Picard

-Shadow & Bone

-Gotham Knights

-The Winchesters

-Disenchantment

-Home Economics

-Never Have I Ever

-Reservation Dogs

-One of Us Is Lying

-NCIS: Los Angeles

-The Wonder Years

-The Mosquito Coast

-How I Met Your Father

-A League of Their Own

-Fear The Walking Dead

-The Marvelous Mrs. Maisel

-A Black Lady Sketch Show

-Dead End: Paranormal Park

-Pitch Perfect: Bumper in Berlin

-Grease: Rise of the Pink Ladies

-The Mysterious Benedict Society

-The Late Late Show With James Corden

-Pennyworth: The Origins of Batman’s Butler

-High School Musical: The Musical: The Series