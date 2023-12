Αρκετό καιρό θα περιμένουν ακόμα οι fans της σειράς του The Last of Us για τον δεύτερο κύκλο, καθώς πήγε πίσω λόγω της απεργίας στο Χόλυγουντ, με αποτέλεσμα τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2024.

Παράλληλα, μέσα από το ΗΒΟ και το επίσημο trailer για τις σειρές που αναμένονται στο δίκτυο και την υπηρεσία MAX εντός του 2024 και έπειτα ήρθε η επιβεβαίωση που λίγο-πολύ περιμέναμε για την κυκλοφορία της δεύτερης σεζόν του The Last of Us.

Και με τη βούλα πλέον, η νέα σεζόν του The Last of Us θα κάνει πρεμιέρα εντός του 2025, διότι όντας μιας παραγωγή τόσο υψηλού επιπέδου και μεγάλης κλίμακας, θα πρέπει να περάσει και αρκετό καιρό στο post-production.

Από τις ενδιαφέρουσες νέες πληροφορίες για τον επόμενο κύκλο του The Last of Us είναι πως θα ενσωματώσει σκηνές από τα Lost Levels του The Last of Us Part II Remastered. Αν και επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί ποια θα είναι η τηλεοπτική Abby, μια χαρακτήρας που είδαμε στο Part II και παίζει καθοριστικό ρόλο στα ερχόμενα γεγονότα, υπήρξαν φήμες που δείχνουν ότι ενδέχεται να την υποδυθεί η Kaitlyn Dever.