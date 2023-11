Όλο και πιο νωρίς κάνουν την εμφάνισή τους τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο chart top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις διαχρονικές επιτυχίες, «Last Christmas» των Wham και «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ, να βρίσκονται ήδη στο Νο 37 και Νο 40. Σύμφωνα με τον Guardian, τα τραγούδια αυτά θα παραμείνουν μέχρι και τις αρχές του 2024.

Σύμφωνα με την Official Charts Company και τα όσα αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το γεγονός αυτό αποτελεί ρεκόρ, καταρρίπτοντας το περσινό, όταν το διάσημο τραγούδι της Κάρεϊ, που κυκλοφόρησε το 1994, εισήχθη για πρώτη φορά την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου στα charts.

Το καλοκαίρι του 1994, η διάσημη τραγουδίστρια Μαράια Κάρεϊ και ο Ουόλτερ Αφανασίεφ έγραψαν ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ για το πρώτο εορταστικό άλμπουμ της σταρ με τίτλο «Merry Christmas». Το «All I Want for Christmas Is You» μιλά για την μοναδική ευχή μιας κοπέλας να περάσει τα Χριστούγεννα με τον αγαπημένο της.

Ανέβηκε στην κορυφή για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020, περίπου 26 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Φέτος η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου μία νέα εορταστική περιοδεία στις ΗΠΑ και στον Καναδά

Το «Last Christmas» των Wham που κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου του 1984 και σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση, γράφτηκε στο παιδικό δωμάτιο του Τζορτζ Μάικλ ενώ το βίντεο κλιπ των 60.000 αγγλικών λιρών γυρίστηκε στο Saas-Fee της Ελβετίας. Εμφανίζεται στα charts κάθε χρόνο από το 2008, ενώ έφτασε στην κορυφή τον Ιανουάριο του 2021, μετά από 36 χρόνια.