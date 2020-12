Άφησε τον γιο της να πεθάνει από την πείνα και έμεινε στη φυλακή λιγότερο από 2 χρόνια

Ο Jordan Burling βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του στο Λιντς της Αγγλίας τον Ιούνιο του 2016, με τους διασώστες να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Ο 18χρονος έμοιαζε «με θύμα των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης», σύμφωνα με τον δικαστή, ασθενικός, λιπόσαρκος και με μια λερωμένη πάνα. Ήταν μόλις 38 κιλά.

Ένοχη ήταν η 45χρονη μητέρα του, Dawn Cranston, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών για ανθρωποκτονία.

Η κοινή γνώμη της Αγγλίας αποτροπιάστηκε ωστόσο όταν έμαθε πως η Cranston απελευθερώθηκε προσφάτως, περνώντας λιγότερα από 2 χρόνια στη φυλακή.

Mother who let her son, 18, starve to death in family home packed with food leaving him looking like Nazi death camp victim is FREED https://t.co/PRtaPb9GhR

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 21, 2020