Οκτώ εβδομάδων αγοράκι χρειάζεται το ακριβότερο φάρμακο του κόσμου για να σωθεί

«Γροθιά στο στομάχι» ένιωσε η Megan Willis όταν άκουσε ότι το μόλις 8 εβδομάδων μωρών που έχει με τον σύντροφό της John Hall πάσχει από μια σπάνια μυοσκελετική πάθηση.

«Είναι αδιανόητο, είναι πολύ επώδυνο να το διαχειριστείς», λέει η 29χρονη μαμά από το Έσεξ της Αγγλίας για όσα ζει ο μικρούλης Edward, που πάσχει από νωτιαία μυική ατροφία, μια σπάνια διαταραχή που προκαλείται από έλλειψη μιας πρωτεΐνης που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την κίνηση των μυών.

Μέχρι και 3 χρόνια πριν, θεραπεία δεν υπήρχε για την πιο βαριά μορφή της νόσου, από την οποία πάσχει το μωρό. Η πάθηση είναι μάλιστα θανατηφόρα, καθώς οι μύες ατροφούν προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα και θάνατο, συνήθως πριν από την ηλικία των 2 ετών.

Πλέον όμως υπάρχει ελπίδα, αν και είναι εξωφρενικά ακριβή. Η ένεση που μπορεί να σταματήσει τη ραγδαία επιδείνωση του μωρού κοστίζει 1,7 εκατ. λίρες.

