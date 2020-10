Κορονοϊός: Πάνω από 1.000.000 δόσεις φαρμάκων αντισωμάτων θα δώσει δωρεάν σε ασθενείς η αμερικανική κυβέρνηση

Πάνω από 1.000.000 δόσεις θεραπειών αντισωμάτων για τον κορονοϊό αναμένεται να έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως δήλωσε σήμερα (09/10) ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Υπηρεσιών Υγείας.

Ο αξιωματούχος αυτός, μιλώντας τηλεφωνικά σε δημοσιογράφους, είπε ότι η κυβέρνηση θα διανείμει αυτά τα φάρμακα των εταιρειών Regeneron Pharmaceutical Inc και Eli Lilly & Co στις πολιτείες ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως είχε κάνει και με το αντιιικό φάρμακο ρεμδεσιβίρη της εταιρείας Gilead Sciences Inc.

Και οι δύο εταιρείες δηλώνουν ότι τα φάρμακά τους φάνηκαν αποτελεσματικά στις κλινικές δοκιμές και ότι έχουν υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για να τους δοθεί κατεπείγουσα έγκριση για να χρησιμοποιηθούν ευρέως.

Επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχεδιάζει να χορηγήσει τις θεραπείες αυτές δωρεάν στους ασθενείς, όπως είχε γίνει και με τη ρεμδεσιβίρη.