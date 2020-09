Ρυμουλκείται μακριά από τις ακτές της Σρι Λάνκα το φλεγόμενο τάνκερ – Πέντε Έλληνες στο πλήρωμα

Μακριά από της ακτές της επιχειρεί να ρυμουλκήσει η Σρι Λάνκα ένα υπερδεξαμενόπλοιο που φλέγεται στα ανοικτά της, καθώς το πλοίο είχε αρχίσει να παρασύρεται προς τη στεριά

Η πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται στο δεξαμενόπλοιο New Diamond, το οποίο μεταφέρει περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας Ίντικα ντε Σίλβα. Πάνω στο πλοίο βρίσκονταν 23 μέλη του πληρώματος, ένα από τα οποία θεωρείται νεκρό, ενώ τα υπόλοιπα έχουν διασωθεί.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής πετρελαίου από το μήκους 330 μέτρων σκάφος, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικoύ και της ινδικής ακτοφυλακής βοηθούν στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο χθες, Πέμπτη, το πρωί και έχει επεκταθεί στη γέφυρα του πλοίου, που είναι ναυλωμένο από την Indian Oil Corp (IOC). Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα, η πυρκαγιά δεν έχει επεκταθεί στο φορτίο του πλοίου.

Αρχικά το δεξαμενόπλοιο έπλεε ακυβέρνητο σε απόσταση 38 χλμ. ανατολικά της πόλης Θιρουκοβίλ της Σρι Λάνκα όμως, αφού εγκαταλείφθηκε, παρασύρθηκε σε απόσταση 25 χλμ. από την ακτή. Οι αρχές το ρυμουλκούν τώρα προς ανατολάς, μακριά από την ακτή, δήλωσε ο ντε Σίλβα.

«Ο αγνοούμενος Φιλιππινέζος ναύτης θεωρείται νεκρός. Τραυματίσθηκε άσχημα όταν εξερράγη λέβητας», δήλωσε ο ντε Σίλβα στο πρακτορείο Reuters επικαλούμενος μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν.

«Μεταξύ του πληρώματος υπήρχαν 5 Έλληνες και 18 Φιλιππινέζοι. Ένας απ' αυτούς έχει τραυματισθεί και διακομίσθηκε αεροπορικώς από το πλοίο και οι υπόλοιποι είναι σώοι», πρόσθεσε.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Μίνα αλ Αχμάντι του Κουβέιτ φορτωμένο κουβεϊτιανό αργό, σύμφωνα με τα δεδομένα της εφαρμογής εντοπισμού πλοίων της Refinitiv Eikon. Κατευθυνόταν στο λιμάνι Παραντίπ της Ινδίας, όπου η IOC διαθέτει διυλιστήριο.

