Ισχυρός σεισμός στην Αλάσκα: Βίντεο με τις σειρήνες που ήχησαν, εκκενώνεται πόλη

Σειρήνες ήχησαν στην Αλάσκα μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή μεγέθους 7 ,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, στην πολιτεία των ΗΠΑ ήχησαν σειρήνες, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Η προειδοποίηση για τσουνάμι αφορά στα νότια της Γης της Αλάσκας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο εντοπίζεται 437 χιλιόμετρα νότια του Dillingham, στις ΗΠΑ, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 17 χιλιόμετρα.

Όπως αναφέρει το alaskapublic.org, οι πολίτες έσπευσαν να μετακινηθούν σε περιοχές ψηλότερα από το επίπεδο της θάλασσας, μετά τις προειδοποιήσεις, ενώ εκκενώνεται η πόλη Χόμερ.

Δείτε βίντεο με τις σειρήνες να ηχούν:

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα για το σεισμό που προέρχονται από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

