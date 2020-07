Ισχυρός σεισμός στην Αλάσκα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο εντοπίζεται 437 χιλιόμετρα νότια του Dillingham, στις ΗΠΑ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 17 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, και εκδόθηκε προειδοποίηση για τοσυνάμι.

The magnitude for the #Alaska #earthquake has been upgraded to 7.8, and the alert area now includes #tsunami advisories for southern Alaska and the Aleutian Is. in addition to the original warning area. See the map at https://t.co/D9Q4HxPoryhttps://t.co/Q4qelgTkWs

— NWS PTWC (@NWS_PTWC) July 22, 2020