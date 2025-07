Ο Παναθηναϊκός AKTOR επισημοποίησε τη λύση της συνεργασίας του με τον Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

«Σε ευχαριστούμε Λορένζο Μπράουν! Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το επόμενο κεφάλαιό σου», ανέφεραν οι «πράσινοι» στο επίσημο… αντίο προς τον παίκτη.

Thank you Lorenzo Brown!



Wishing you all the best on your next chapter! 🙏💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/fJ0tlUk8JY