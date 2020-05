Ένα τέρας – κινούμενο σχέδιο διδάσκει τα παιδιά στη Νιγηρία τους κινδύνους του κορονοϊού

Είναι αρκετά δύσκολο για τους ενήλικες να κατανοήσουν τον κορονοϊό, αλλά για τα παιδιά μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο να καταλάβουν γιατί δεν μπορούν να δουν τους φίλους τους ή να παίζουν έξω.

Ένα τέρας όμως σε κινούμενα σχέδια του Niyi Akinmolayan δίνει τις εξηγήσεις.

Ο Νιγηριανός σκηνοθέτης δημιούργησε ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων διάρκειας 90 δευτερολέπτων για να βοηθήσει τα παιδιά στη Νιγηρία και σε όλο τον κόσμο να καταλάβουν γιατί πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και να παραμένουν στο σπίτι όσο είναι σε ισχύ μέτρα περιορισμού της πανδημίας. Το βίντεο στην αγγλική και σε τρεις γλώσσες που ομιλούνται στη Νιγηρία, Yoruba, Hausa και Igbo μεταφράστηκε στη γαλλική, στην πορτογαλική και στη σουαχίλι και προβλήθηκε από τηλεοπτικούς σταθμούς σε διάφορες χώρες του πλανήτη.

We have made this beautiful 90secs animation in four languages to explain the lockdown and coronavirus to kids. I have created a folder with all videos Please let’s get it on all TV stations and if anyone can sponsor on youtube, they should. Download here https://t.co/RxEO2LbdwI pic.twitter.com/u3DnyE3BM2

— Niyi Akinmolayan (@niyiakinmolayan) April 14, 2020